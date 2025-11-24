https://ria.ru/20251124/chp-2057273044.html
Лесной пожар на Кубани локализовали на площади 22,5 гектара
Лесной пожар у населенного пункта Мирный в Северском районе Кубани локализован на площади 22,5 гектара, сообщает минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
мирный
северский район
краснодарский край
