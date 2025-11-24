Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар на Кубани локализовали на площади 22,5 гектара - РИА Новости, 24.11.2025
23:09 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/chp-2057273044.html
Лесной пожар на Кубани локализовали на площади 22,5 гектара
Лесной пожар у населенного пункта Мирный в Северском районе Кубани локализован на площади 22,5 гектара, сообщает минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:09:00+03:00
2025-11-24T23:09:00+03:00
происшествия
мирный
северский район
краснодарский край
мирный
северский район
краснодарский край
происшествия, мирный, северский район, краснодарский край
Происшествия, Мирный, Северский район, Краснодарский край
Лесной пожар в Северском районе Кубани локализовали на площади 22,5 га

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар у населенного пункта Мирный в Северском районе Кубани локализован на площади 22,5 гектара, сообщает минприроды Краснодарского края.
Ранее в понедельник минприроды Краснодарского края сообщило о лесных пожарах в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район), который на данный момент локализован на площади 22 гектара, и у населенного пункта Мирный (Северский район) на одном гектаре. Еще один лесной пожар в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) был локализован на площади 10 гектаров, сейчас он ликвидирован. В нескольких районах края была объявлена высокая пожароопасность 4-го класса, сообщило краевое министерство ГО и ЧС.
"В 22.00 локализовано лесное возгорание в районе н.п. Мирный (Северский район) на примерной площади 22,5 гектара. Проводится комплекс мер по его скорейшей ликвидации", - сообщило минприроды региона.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ПроисшествияМирныйСеверский районКраснодарский край
 
 
