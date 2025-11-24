https://ria.ru/20251124/chp-2057243941.html
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника - РИА Новости, 24.11.2025
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
Подросток на автомобиле сбил в Тюмени девятилетнего школьника, решившего пересечь дорогу вне пешеходного перехода, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:39:00+03:00
2025-11-24T19:39:00+03:00
2025-11-24T19:39:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
hyundai creta
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251020/podmoskove-2049450118.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, hyundai creta, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Hyundai Creta, Крушение вертолета в Дагестане
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
В Тюмени подросток на автомобиле сбил девятилетнего школьника
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Подросток на автомобиле сбил в Тюмени девятилетнего школьника, решившего пересечь дорогу вне пешеходного перехода, рассказали РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. На нем видно, как мальчик перебегает дорогу, его сбивает автомобиль темного цвета, и ребенок падает на проезжую часть.
"Девятилетний школьник сбит сегодня днем автомобилем Hyund
ai на улице Кореневского в Тюмени
. Предварительно, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобилем управлял 17-летний "бесправник". На место ДТП вызвана мать несовершеннолетнего водителя. С ее слов, сын взял ключи от ее автомобиля без разрешения, пока она была на работе", - ответили РИА Новости в пресс-службе на просьбу прокомментировать происшествие.
По данным Госавтоинспекции, водитель уже привлечен к административной ответственности за езду без прав. Пешеход получил травму плеча.