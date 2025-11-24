В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника

ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Подросток на автомобиле сбил в Тюмени девятилетнего школьника, решившего пересечь дорогу вне пешеходного перехода, рассказали РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. На нем видно, как мальчик перебегает дорогу, его сбивает автомобиль темного цвета, и ребенок падает на проезжую часть.

"Девятилетний школьник сбит сегодня днем автомобиле м Hyund ai на улице Кореневского в Тюмени . Предварительно, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобилем управлял 17-летний "бесправник". На место ДТП вызвана мать несовершеннолетнего водителя. С ее слов, сын взял ключи от ее автомобиля без разрешения, пока она была на работе", - ответили РИА Новости в пресс-службе на просьбу прокомментировать происшествие.