Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/chp-2057243941.html
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника - РИА Новости, 24.11.2025
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
Подросток на автомобиле сбил в Тюмени девятилетнего школьника, решившего пересечь дорогу вне пешеходного перехода, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:39:00+03:00
2025-11-24T19:39:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
hyundai creta
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251020/podmoskove-2049450118.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область, hyundai creta, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Hyundai Creta, Крушение вертолета в Дагестане
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника

В Тюмени подросток на автомобиле сбил девятилетнего школьника

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Подросток на автомобиле сбил в Тюмени девятилетнего школьника, решившего пересечь дорогу вне пешеходного перехода, рассказали РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. На нем видно, как мальчик перебегает дорогу, его сбивает автомобиль темного цвета, и ребенок падает на проезжую часть.
"Девятилетний школьник сбит сегодня днем автомобилем Hyundai на улице Кореневского в Тюмени. Предварительно, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобилем управлял 17-летний "бесправник". На место ДТП вызвана мать несовершеннолетнего водителя. С ее слов, сын взял ключи от ее автомобиля без разрешения, пока она была на работе", - ответили РИА Новости в пресс-службе на просьбу прокомментировать происшествие.
По данным Госавтоинспекции, водитель уже привлечен к административной ответственности за езду без прав. Пешеход получил травму плеча.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
20 октября, 18:09
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьHyundai CretaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала