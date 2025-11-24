Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале взыскал с пилота упавшего вертолета 462 тысяч рублей
18:13 24.11.2025
Суд на Урале взыскал с пилота упавшего вертолета 462 тысяч рублей
Суд на Урале взыскал с пилота упавшего вертолета 462 тысяч рублей
Суд на Урале взыскал с пилота упавшего вертолета 462 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Свердловской области удовлетворил иск на более чем 460 тысяч рублей к пилоту вертолета Robinson R44, упавшего в июне прошлого года под Первоуральском, в частности, за оплату лечения пострадавшей пассажирки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Вертолет Robinson R44 потерпел крушение на территории Билимбаевского лесничества под Первоуральском 12 июня 2024 года. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Объединенная пресс-служба судов региона уточняла журналистам, что суд прекратил уголовное дело против пилота в связи с примирением сторон. Отмечалось, что вертолет был арендованным, им управлял местный житель Игорь Чистовский. В результате ЧП собственнику был причинен крупный ущерб на 9,5 миллиона рублей, а пассажирка получила тяжкий вред здоровью. Чистовский признал вину, а причиненный ущерб возместил.
Позднее Уральская транспортная прокуратура информировала, что пилота хотят обязать возместить расходы на лечение пострадавшего пассажира – с таким иском обратился прокурор в суд. По данным ведомства, пилотировавший вертолет мужчина не имел образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации по ремонту и обеспечению безопасной эксплуатации воздушных судов, совершал полет в отсутствие сертификата летной годности.
"Суд удовлетворил исковые требования прокурора. С Чистовского И.А. в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области взыскана сумма ущерба в размере 462 246 рублей 92 копеек", – говорится в сообщении суда.
В свою очередь Уральская транспортная прокуратура добавила, что с пилота, допустившего падение вертолета, взысканы расходы, понесенные в связи с оказанием и ему, и пассажиру медпомощи. "Обоим оказана медицинская помощь, в том числе скорая и амбулаторно-поликлиническая, а также стационарное лечение на сумму более 460 тысяч рублей, оплаченной за счет средств обязательного медицинского страхования, обеспеченных федеральным бюджетом", – заключили в надзорном ведомстве.
Работы по демонтажу самолета Уральских авиалиний Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск
