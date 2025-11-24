Рейтинг@Mail.ru
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия - РИА Новости, 24.11.2025
16:06 24.11.2025
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия - РИА Новости, 24.11.2025
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия
Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку по факту огнестрельного ранения местного жителя, которое мужчина, как он утверждает, нанес себе сам, пытаясь... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:06:00+03:00
2025-11-24T16:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_15f321294fa6b1345a60bc79e3755fcf.jpg
республика ингушетия
назрань
происшествия, республика ингушетия, назрань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Крушение вертолета в Дагестане
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия

Житель Ингушетии ранил себя из травматического оружия, пытаясь отогнать лошадей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку по факту огнестрельного ранения местного жителя, которое мужчина, как он утверждает, нанес себе сам, пытаясь отогнать табун лошадей, сообщило региональное МВД.
По информации министерства, в воскресенье в дежурную часть ОМВД России по Назрани поступило телефонное сообщение о доставлении и госпитализации в травматическое отделение больницы жителя республики со слепым огнестрельным ранением верхней трети левого бедра.
"Установлено, что мужчина… по неосторожности причинил себе огнестрельное ранение, выстрелив из собственного травматического пистолета. Пострадавший стрелял в воздух, пытаясь отогнать движущийся на него табун лошадей", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, полицейские изъяли у мужчины травматический пистолет "Grand Power Т-12", снаряженный шестью патронами.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке
13 октября, 10:13
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазраньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Версия 2023.1 Beta
