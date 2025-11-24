https://ria.ru/20251124/chp-2057179205.html
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия - РИА Новости, 24.11.2025
Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия
Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку по факту огнестрельного ранения местного жителя, которое мужчина, как он утверждает, нанес себе сам, пытаясь... РИА Новости, 24.11.2025
Житель Ингушетии ранил себя из травматического оружия, пытаясь отогнать лошадей