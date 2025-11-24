Житель Ингушетии случайно ранил сам себя из травматического оружия

НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку по факту огнестрельного ранения местного жителя, которое мужчина, как он утверждает, нанес себе сам, пытаясь отогнать табун лошадей, сообщило региональное МВД.

"Установлено, что мужчина… по неосторожности причинил себе огнестрельное ранение, выстрелив из собственного травматического пистолета. Пострадавший стрелял в воздух, пытаясь отогнать движущийся на него табун лошадей", - говорится в сообщении.