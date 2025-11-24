Рейтинг@Mail.ru
Жителя КБР подозревают в несообщении о готовящемся нападении в Нальчике
15:25 24.11.2025
Жителя КБР подозревают в несообщении о готовящемся нападении в Нальчике
Жителя КБР подозревают в несообщении о готовящемся нападении в Нальчике
происшествия
россия
нальчик
урванский район
россия
нальчик
урванский район
происшествия, россия, нальчик, урванский район
Происшествия, Россия, Нальчик, Урванский район
© Фото : соцсетиОбстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
НАЛЬЧИК, 24 ноя - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело на жителя республики, подозреваемого в том, что он не сообщил о готовившемся нападении на сотрудника ДПС в Нальчике в июле этого года, сообщило СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Урванского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении террористической направленности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый, достоверно зная о том, что двое его знакомых вступили в состав международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, и намерены активно принимать участие в ее деятельности на территории региона, не сообщил об этом в правоохранительные органы.
"Лица, о действиях которых не сообщил подозреваемый, 4 июля 2025 года с целью завладения огнестрельным оружием и последующего совершения с его использованием террористических актов напали на сотрудников полиции в городе Нальчике", - отметили в ведомстве.
По его информации, подозреваемый, действия которого были выявлены сотрудниками УФСБ России и МВД по КБР, признал вину в совершении преступления.
Вечером 4 июля в Нальчике мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападавший был ликвидирован. Раненому сотруднику провели экстренную операцию, он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, позже оно было стабилизировано. По факту нападения СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.
В сентябре региональное СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного участника нападения – 17-летнего подростка, который пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Ему предъявили обвинение по статьям "Склонение лица в совершение преступления террористической направленности" "Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на хищение оружия" УК РФ и арестовали. В октябре дело в отношении него направили для рассмотрения в суд.
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Источник раскрыл подробности нападения на полицейского в Нальчике
5 июля, 13:16
 
ПроисшествияРоссияНальчикУрванский район
 
 
