В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.

Ранее прокуратура региона сообщила, что проверяет данные о новорожденном младенце, найденном в общежитии колледжа в Агинске Забайкалья, оценит работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, инцидент произошёл в воскресенье. Обстоятельства случившегося устанавливаются, запрошены медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, девушка не была в курсе, что находится в положении. "Она не знала о ребёнке, не знала о том, что беременна", - сказал собеседник.

Позже информированный источник сообщил агентству, что у несовершеннолетней студентки родилась девочка, она жива.