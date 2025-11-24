https://ria.ru/20251124/chp-2057164193.html
Девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. РИА Новости, 24.11.2025
В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости.
Девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России
по региону.
Ранее прокуратура региона сообщила, что проверяет данные о новорожденном младенце, найденном в общежитии колледжа в Агинске Забайкалья, оценит работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, инцидент произошёл в воскресенье. Обстоятельства случившегося устанавливаются, запрошены медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, девушка не была в курсе, что находится в положении. "Она не знала о ребёнке, не знала о том, что беременна", - сказал собеседник.
Позже информированный источник сообщил агентству, что у несовершеннолетней студентки родилась девочка, она жива.
На видео, которое ранее появилось в интернете, девушка, надев защитные перчатки, вытаскивает лежащий на полу кабинки в туалете свёрток, из которого раздаются звуки. Увидев содержимое, испуганно говорит, что это ребёнок, и убегает.