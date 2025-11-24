Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 24.11.2025 (обновлено: 15:38 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/chp-2057164193.html
В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов
В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов - РИА Новости, 24.11.2025
В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов
Девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:19:00+03:00
2025-11-24T15:38:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251120/kaliningrad-2056357124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов

В Забайкалье девушку-подростка госпитализировали после родов в общежитии

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Девушку-подростка госпитализировали после непредвиденных родов в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
Ранее прокуратура региона сообщила, что проверяет данные о новорожденном младенце, найденном в общежитии колледжа в Агинске Забайкалья, оценит работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, инцидент произошёл в воскресенье. Обстоятельства случившегося устанавливаются, запрошены медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, девушка не была в курсе, что находится в положении. "Она не знала о ребёнке, не знала о том, что беременна", - сказал собеседник.
Позже информированный источник сообщил агентству, что у несовершеннолетней студентки родилась девочка, она жива.
На видео, которое ранее появилось в интернете, девушка, надев защитные перчатки, вытаскивает лежащий на полу кабинки в туалете свёрток, из которого раздаются звуки. Увидев содержимое, испуганно говорит, что это ребёнок, и убегает.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме
20 ноября, 16:21
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала