В Омской области женщину госпитализировали после нападения лисицы

ОМСК, 24 ноя - РИА Новости. Жительницу города Калачинск в Омской области госпитализировали после нападения лисицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"Пострадавшую от нападения животного женщину бригада скорой помощи доставила в Калачинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Проведена первичная хирургическая обработка ран, начат курс специфического антирабического лечения. Состояние удовлетворительное", – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, лиса укусила женщину за левую ногу и кисть руки. Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении, ее состояние оценивается как удовлетворительное.