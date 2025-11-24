Рейтинг@Mail.ru
В Омской области женщину госпитализировали после нападения лисицы
В Омской области женщину госпитализировали после нападения лисицы

В Омской области 46-летнюю женщину госпитализировали после нападения лисицы

ОМСК, 24 ноя - РИА Новости. Жительницу города Калачинск в Омской области госпитализировали после нападения лисицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
По данным ведомства, нападение животного на 46-летнюю женщину произошло 24 ноября в Калачинске Омской области. На помощь пострадавшей выбежал сосед и забил лису палкой. Женщину доставил в больницу с серьезными ранами ног и рук. Инцидент подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры и СУ СК.
"Пострадавшую от нападения животного женщину бригада скорой помощи доставила в Калачинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Проведена первичная хирургическая обработка ран, начат курс специфического антирабического лечения. Состояние удовлетворительное", – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, лиса укусила женщину за левую ногу и кисть руки. Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
