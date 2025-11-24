Чибис представил Путину комплексный проект развития Арктики и ТТК

МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области и глава комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис представил президенту РФ Владимиру Путину на личной встрече основные параметры комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Предложения подготовлены в рамках исполнения поручения президента, данного на Международном арктическом форуме в Мурманске, который прошел в марте этого года.

"Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза: "Арктика - новый космос". На наш взгляд и взгляд экспертов, с которыми мы работаем, с учетом масштаба и значимости задачи, это может стать национальной идеей", - отметил Чибис.

Председатель комиссии Госсовета подчеркнул, что Арктика является основой ресурсной базы страны, фундаментом безопасности, экономики и транспортного суверенитета России, и благодаря решениям, принятым президентом, уже достигнута серьезная динамика по количеству инвестпроектов на 35 триллионов рублей и рекорд по Севморпути. Это обеспечит рост грузопотока до 2035 года, однако после существует серьезный риск его снижения, отметил Чибис. Потому, подчеркнул глава комиссии, уже сейчас важно осваивать новые ресурсы и выстраивать устойчивую систему управления, чтобы укрепить российское преимущество в Арктике.

Основные цели комплексного проекта: обеспечение безопасности, добыча и глубокая переработка ресурсов, создание бесшовной транспортной системы. Однако, как отметил Чибис, одна из важнейших задач - повышение качества жизни северян. "Ваше решение по арктической ипотеке, которое серьезно дало рост жилищному строительству, по мастер-планам, к которым мы приступили – это реальное изменение качества жизни людей. Это принципиально важно, чтобы на Север к нам тянуло, и чтобы удержать тех ребят, которые у нас растут и воспитываются", - сказал губернатор.

Кроме того, Чибис сообщил, что в Мурманской области в рамках нацпроекта уже выполнен план по вводу жилья более чем на 170%, возводится 20 многоквартирных домов. Это беспрецедентный объем со времен СССР.

Также на встрече президент России затронул тему газификации Мурманской области и обратился с просьбой оценить ситуацию. Чибис поблагодарил главу государства за поддержку в этом вопросе и отметил, что работа ведется в рамках установленных сроков. Глава региона отметил важность этих мероприятий для региона и обратился к Путину с инициативой зафиксировать стоимость газа для промышленных потребителей на уровне средней по Северо-Западу.