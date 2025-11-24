https://ria.ru/20251124/chibis-2057160883.html
Мурманский губернатор попросил Путина закрепить стоимость газа для региона
Мурманский губернатор Андрей Чибис обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить стоимость газа для промышленных потребителей
Мурманский губернатор попросил Путина закрепить стоимость газа для региона
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мурманский губернатор Андрей Чибис обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить стоимость газа для промышленных потребителей после газификации области на уровне среднего по Северо-Западу.
Президент в понедельник встретился с губернатором Мурманской области
в Кремле.
"Что касается котельных, населения, понятно, что цена будет установлена Федеральной антимонопольной службой в рамках тех тарифных решений. Но очень важный аспект – цена для промышленных потребителей, потому что помимо задачи обеспечения ухода от мазута и более дешёвого тепла для людей, принципиально важная задача – перерабатывать то, что добывается на территории", - сказал Чибис
.
Он пояснил, что сейчас идёт добыча, например, апатитовый концентрат производится, увозится очень далеко, возвращаются удобрения, через порты идут на экспорт. А если переработка будет перенесена на территорию, то появятся добавленная стоимость, снижение издержек и налоговые отчисления.
"Тема газификации для нас принципиально важная, потому что это меняет уклад экономики Мурманской области. Владимир Владимирович, хотел бы попросить вас, чтобы стоимость газа для промышленных потребителей после газификации области была на уровне среднего по Северо-Западу, чтобы не скакала. Тогда это создаст конкурентные условия для новой промышленности на территории нашей области", - подчеркнул Чибис.