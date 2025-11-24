Мурманский губернатор попросил Путина закрепить стоимость газа для региона

Он пояснил, что сейчас идёт добыча, например, апатитовый концентрат производится, увозится очень далеко, возвращаются удобрения, через порты идут на экспорт. А если переработка будет перенесена на территорию, то появятся добавленная стоимость, снижение издержек и налоговые отчисления.

"Тема газификации для нас принципиально важная, потому что это меняет уклад экономики Мурманской области. Владимир Владимирович, хотел бы попросить вас, чтобы стоимость газа для промышленных потребителей после газификации области была на уровне среднего по Северо-Западу, чтобы не скакала. Тогда это создаст конкурентные условия для новой промышленности на территории нашей области", - подчеркнул Чибис.