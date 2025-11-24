Чибис сообщил Путину о риске снижения грузопотока по Севморпути

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут выработаны, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.