https://ria.ru/20251124/chibis-2057148661.html
Чибис рассказал Путину о миграционном приросте в Мурманской области
Чибис рассказал Путину о миграционном приросте в Мурманской области - РИА Новости, 24.11.2025
Чибис рассказал Путину о миграционном приросте в Мурманской области
Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в регионе удалось впервые с 1989 года в 2023 году обеспечить... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:33:00+03:00
2025-11-24T14:33:00+03:00
2025-11-24T14:33:00+03:00
мурманская область
арктика
россия
андрей чибис
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057145644_0:191:3167:1972_1920x0_80_0_0_d9b9772b948e6c898b2aae55da6c6671.jpg
https://realty.ria.ru/20251120/zato-2056341222.html
мурманская область
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057145644_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_780e758fc169a9c21404a9c360d59d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, арктика, россия, андрей чибис, владимир путин
Мурманская область, Арктика, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Чибис рассказал Путину о миграционном приросте в Мурманской области
Чибис: в Мурманской области удалось обеспечить миграционный прирост