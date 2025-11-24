Рейтинг@Mail.ru
Чибис рассказал Путину о миграционном приросте в Мурманской области
14:33 24.11.2025
Чибис рассказал Путину о миграционном приросте в Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в регионе удалось впервые с 1989 года в 2023 году обеспечить миграционный прирост.
Чибис напомнил о тенденции, когда с конца 80-х в Советском Союзе население российской Арктики стало сокращаться - при том, что население зарубежной Арктики растёт.
"Сейчас тенденция улучшилась. Например, в Мурманской области нам удалось - впервые с 1989 года - в 2023 году обеспечить миграционный прирост, а за пять лет темп снижения численности населения в два раза сократился. Но пока ещё тренд на сокращение. И это та задача, которую нам необходимо решить", - сказал Чибис.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В план реновации ЗАТО в Мурманской области вложат 32 млрд рублей
20 ноября, 15:38
 
Мурманская областьАрктикаРоссияАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
