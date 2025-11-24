https://ria.ru/20251124/chibis-2057144882.html
Чибис заявил о важности развития Арктики для России
Развитие Арктики также важно для России, как развитие космоса для СССР, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:20:00+03:00
2025-11-24T14:26:00+03:00
Чибис заявил о важности развития Арктики для России
