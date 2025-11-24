В Москве завершился чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому тактико-стрелковому многоборью завершился на одном из полигонов Московского военного округа, сообщили в Минобороны России.

Он организован Главным управлением боевой подготовки ВС РФ и проводится для совершенствования огневой и тактической выучки военнослужащих с учетом нового опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

"На этом чемпионате участникам впервые предоставили возможность в дисциплине действия в составе группы отработать все задачи на виртуальном поле боя, что является новацией при приведении данного состязания", - заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев

Бувальцев отметил, что все дисциплины чемпионата четко соответствуют требованиям, которые предъявляются на поле боя в зоне СВО.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 участников из 16 команд. Победителем в общекомандном зачете стала команда Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Второе место заняла команда Южного военного округа, а третье место - команда Воздушно-десантных войск.

Для подготовки к упражнению в составе штурмовой группы использовали комплексный тактический тренажер мотострелкового отделения "Рубеж", который проходит апробацию. Данный комплекс предназначен для обучения личного состава, слаживания в бою, обучения на конкретных типах вооружений. Комплекс работает в едином информационном поле и использует в качестве карты оцифрованную реальную местность.

Для участников соревнований были смоделированы различные ситуации боевого применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие демонстрировали мастерство владения огнестрельным оружием в дневное и ночное время суток. Они выполняли упражнения на месте и в движении, по мишеням.

В основной части соревнования участники выполняли учебно-боевую задачу в составе разведывательно-штурмовой группы. Военнослужащие оценивали обстановку с помощью беспилотных летательных аппаратов и с ее учетом принимали решение о дальнейших действиях.

Они совершали марш на мототехнике и квадроциклах, а также вели противодействие БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия. В этом году в чемпионат добавили состязания расчетов беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов.

В дисциплине БПЛА соревнования проходили между военнослужащими, а также резидентами Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который объединяет разработчиков и производителей беспилотников и средств РЭБ и других технических средств. Это позволило военнослужащим обменяться опытом применения беспилотных систем в зоне СВО с гражданскими разработчиками.