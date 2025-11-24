Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершился чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
24.11.2025
В Москве завершился чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
В Москве завершился чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве завершился чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому тактико-стрелковому многоборью завершился на одном из полигонов Московского военного округа,... РИА Новости, 24.11.2025
безопасность
россия
иван бувальцев
юнармия
россия
безопасность, россия, иван бувальцев, юнармия
Безопасность, Россия, Иван Бувальцев, Юнармия
В Москве завершился чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью

Минобороны: в Москве прошел чемпионат по армейскому тактическому многоборью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактико-специальных учений
Военнослужащие во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время тактико-специальных учений . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому тактико-стрелковому многоборью завершился на одном из полигонов Московского военного округа, сообщили в Минобороны России.
Он организован Главным управлением боевой подготовки ВС РФ и проводится для совершенствования огневой и тактической выучки военнослужащих с учетом нового опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Совместные военно-морские учения России и Мьянмы Марумекс-2025 в Андаманском море - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия и Мьянма провели совместные военно-морские учения
18 ноября, 05:35
"На этом чемпионате участникам впервые предоставили возможность в дисциплине действия в составе группы отработать все задачи на виртуальном поле боя, что является новацией при приведении данного состязания", - заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.
Бувальцев отметил, что все дисциплины чемпионата четко соответствуют требованиям, которые предъявляются на поле боя в зоне СВО.
Всего в соревнованиях приняли участие около 200 участников из 16 команд. Победителем в общекомандном зачете стала команда Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Второе место заняла команда Южного военного округа, а третье место - команда Воздушно-десантных войск.
Для подготовки к упражнению в составе штурмовой группы использовали комплексный тактический тренажер мотострелкового отделения "Рубеж", который проходит апробацию. Данный комплекс предназначен для обучения личного состава, слаживания в бою, обучения на конкретных типах вооружений. Комплекс работает в едином информационном поле и использует в качестве карты оцифрованную реальную местность.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Бобров на церемонии в госпитале имени Вишневского - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В госпитале имени Вишневского наградили участников СВО
2 августа, 16:26
Для участников соревнований были смоделированы различные ситуации боевого применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие демонстрировали мастерство владения огнестрельным оружием в дневное и ночное время суток. Они выполняли упражнения на месте и в движении, по мишеням.
В основной части соревнования участники выполняли учебно-боевую задачу в составе разведывательно-штурмовой группы. Военнослужащие оценивали обстановку с помощью беспилотных летательных аппаратов и с ее учетом принимали решение о дальнейших действиях.
Они совершали марш на мототехнике и квадроциклах, а также вели противодействие БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия. В этом году в чемпионат добавили состязания расчетов беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов.
В дисциплине БПЛА соревнования проходили между военнослужащими, а также резидентами Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который объединяет разработчиков и производителей беспилотников и средств РЭБ и других технических средств. Это позволило военнослужащим обменяться опытом применения беспилотных систем в зоне СВО с гражданскими разработчиками.
В соревнованиях также участвовали военно-патриотические общества России, которые соревновались по стрельбе из пневматического оружия и в лазертаге. "В этом году мы проводили чемпионат Вооруженных сил по тактико-стрелковому многоборью, ввели дисциплины боевой снайпинг, нового вида спорта, ввели дисциплины БПЛА, робототехники, привлекли к участию в чемпионате военно-патриотические общества, "Юнармия", "Авангард" и другие детские, юношеские команды", - отметил Герой России Ярослав Якубов.
Балтийский флот - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Балтийский флот провел учения по противодействию диверсионным угрозам
15 ноября, 11:46
 
Безопасность Россия Иван Бувальцев Юнармия
 
 
