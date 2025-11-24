Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, не давал взяток правоохранительным органам, о таких подозрениях следствие не сообщало, заявила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.

В понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что силовики проверяют Чемезова на предмет "дачи взяток правоохранителям", якобы силовые структуры заинтересовались теми, кто мог "предоставлять покровительство Чемезову, а также бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву ".

"Олег Леонидович Чемезов каких-либо взяток не давал, указанные подозрения правоохранительными органами в настоящее время не предъявляются. Более того, достаточно абсурдное предположение, поскольку деятельность Чемезова не предполагает какого-либо подобного рода взаимоотношений. Хочется отметить, что в настоящее время предъявлено неконкретизированное обвинение, используя которое, следователи пытаются найти хоть какие-то зацепки противоправной деятельности Чемезова и содержат его под стражей. При этом у следствия отсутствуют какие-либо объективные данные совершения им преступления, поскольку он вел законную деятельность", – сказала Кирилова.

Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов сообщал, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу".

Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Своей вины никто не признает.

Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде. Позднее суд продлил арест Боликову, Черных и Боброву до 15 февраля 2026 года.