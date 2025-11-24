Рейтинг@Mail.ru
Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат - РИА Новости, 24.11.2025
15:09 24.11.2025
Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат
Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат - РИА Новости, 24.11.2025
Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, не давал взяток правоохранительным органам, о... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
екатеринбург
свердловская область
челябинск
алексей бобров
екатеринбург
свердловская область
челябинск
происшествия, екатеринбург, свердловская область, челябинск, алексей бобров
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Алексей Бобров
Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат

Адвокат Кирилова заявила, что Чемезов не давал взяток правоохранительным органам

© Фото : er.ruОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : er.ru
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, не давал взяток правоохранительным органам, о таких подозрениях следствие не сообщало, заявила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
В понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что силовики проверяют Чемезова на предмет "дачи взяток правоохранителям", якобы силовые структуры заинтересовались теми, кто мог "предоставлять покровительство Чемезову, а также бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву".
"Олег Леонидович Чемезов каких-либо взяток не давал, указанные подозрения правоохранительными органами в настоящее время не предъявляются. Более того, достаточно абсурдное предположение, поскольку деятельность Чемезова не предполагает какого-либо подобного рода взаимоотношений. Хочется отметить, что в настоящее время предъявлено неконкретизированное обвинение, используя которое, следователи пытаются найти хоть какие-то зацепки противоправной деятельности Чемезова и содержат его под стражей. При этом у следствия отсутствуют какие-либо объективные данные совершения им преступления, поскольку он вел законную деятельность", – сказала Кирилова.
Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов сообщал, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу".
Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Своей вины никто не признает.
Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде. Позднее суд продлил арест Боликову, Черных и Боброву до 15 февраля 2026 года.
Под домашним арестом находится и гражданская супруга Чемезова, Ирина, обвиняемая в мошенничестве. В свою очередь экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов – в розыске за подозрение в хищении более 20 миллионов рублей, уточняли агентству в силовых структурах.
