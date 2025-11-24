Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию - РИА Новости, 24.11.2025
15:24 24.11.2025
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию - РИА Новости, 24.11.2025
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию
Многие жители Великобритании переезжают в Россию по "визе общих ценностей" из-за несогласия с политикой своей страны, пишет Daily Star. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
великобритания
москва
мария бутина
госдума рф
россия
великобритания
москва
в мире, россия, великобритания, москва, мария бутина, госдума рф
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Мария Бутина, Госдума РФ
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию

Daily Star: сотни британцев хотят перебраться в РФ по "визе общих ценностей"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Многие жители Великобритании переезжают в Россию по "визе общих ценностей" из-за несогласия с политикой своей страны, пишет Daily Star.
"Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию", — пишет автор статьи.
Британский патрульный корабль Северн отслеживает российский корвет Стойкий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Британия направила корабль навстречу российскому корвету
05:27
По его словам, кроме граждан Великобритании, тысячи разочарованных жителей западных стран подают заявления на переезд в Россию по специально введенной Москвой визе "общих ценностей".
Как сообщил изданию Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, которая оказывает содействие иностранцам в переезде, еженедельно ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
22 ноября, 18:35
"Огромное количество людей недовольны путем, по которому следует страна. Налоги постоянно повышаются, и все эти средства мы отправляем Украине", — подчеркнул Хатчинсон.
В сентябре издание Financial Times отметило, что многие выходцы из стран Запада переезжают в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с теми взглядами, которые прививают в их странах.
В прошлом году Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, разделяющим общие с Россией ценности, российские официальные лица заявили Financial Times, что в рамках этой программы на визу подают до 150 человек в месяц. Депутат ГД Мария Бутина заявила газете, что большинство из претендующих на визу – граждане Германии, Франции и США.
Дерек Хаффман в форме российской армии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Зачем многодетный американец перевез семью в Россию и ушел на СВО
9 июня, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияВеликобританияМоскваМария БутинаГосдума РФ
 
 
