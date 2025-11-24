https://ria.ru/20251124/britaniya-2057165631.html
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию
Многие жители Великобритании переезжают в Россию по "визе общих ценностей" из-за несогласия с политикой своей страны, пишет Daily Star. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Многие жители Великобритании переезжают в Россию по "визе общих ценностей" из-за несогласия с политикой своей страны, пишет Daily Star
.
"Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию", — пишет автор статьи.
По его словам, кроме граждан Великобритании
, тысячи разочарованных жителей западных стран подают заявления на переезд в Россию
по специально введенной Москвой
визе "общих ценностей".
Как сообщил изданию Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, которая оказывает содействие иностранцам в переезде, еженедельно ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании.
"Огромное количество людей недовольны путем, по которому следует страна. Налоги постоянно повышаются, и все эти средства мы отправляем Украине", — подчеркнул Хатчинсон.
В сентябре издание Financial Times отметило, что многие выходцы из стран Запада переезжают в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с теми взглядами, которые прививают в их странах.
В прошлом году Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, разделяющим общие с Россией ценности, российские официальные лица заявили Financial Times, что в рамках этой программы на визу подают до 150 человек в месяц. Депутат ГД Мария Бутина
заявила газете, что большинство из претендующих на визу – граждане Германии
, Франции
и США
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>