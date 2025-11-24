Рейтинг@Mail.ru
05:27 24.11.2025 (обновлено: 10:52 24.11.2025)
Британия направила корабль навстречу российскому корвету
Британия отправила патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, ла-манш, джон хили, нато
В мире, Россия, Ла-Манш, Джон Хили, НАТО
© Фото : United Kingdom Ministry of DefenceБританский патрульный корабль "Северн" отслеживает российский корвет "Стойкий"
Британский патрульный корабль "Северн" отслеживает российский корвет "Стойкий"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Британия отправила патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны.
«

"Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш", — говорится в заявлении.

В британском Минобороны также заявили, что направили в Исландию три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО по якобы наблюдению за российскими кораблями в Северной Атлантике и Арктике.
Ранее заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс заявил, что там будут отслеживать российское океанографическое судно "Янтарь".
© Фото : United Kingdom Ministry of DefenceБританский патрульный корабль "Северн" отслеживает российский корвет "Стойкий"
Британский патрульный корабль "Северн" отслеживает российский корвет "Стойкий"
На прошлой неделе министр обороны королевства Джон Хили заявил, что "Янтарь" якобы находится рядом с британскими водами к северу от Шотландии. Он сообщил, что распорядился направить британские истребители и фрегат для наблюдения за судном.
Посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов и не усугублять кризисные явления на фоне заявлений о слежке британских ВМС за российским океанографическим судном "Янтарь".
В миреРоссияЛа-МаншДжон ХилиНАТО
 
 
