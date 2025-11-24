Британия направила корабль навстречу российскому корвету

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Британия отправила патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны.
"Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш", — говорится в заявлении.
В британском Минобороны также заявили, что направили в Исландию три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО по якобы наблюдению за российскими кораблями в Северной Атлантике и Арктике.
Ранее заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс заявил, что там будут отслеживать российское океанографическое судно "Янтарь".
© Фото : United Kingdom Ministry of DefenceБританский патрульный корабль "Северн" отслеживает российский корвет "Стойкий"
Британский патрульный корабль "Северн" отслеживает российский корвет "Стойкий"