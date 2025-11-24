https://ria.ru/20251124/bpla-2057278794.html
БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске
БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске - РИА Новости, 25.11.2025
БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске
При атаке украинских БПЛА в Новороссийске получил повреждения многоэтажный дом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-24T23:53:00+03:00
2025-11-24T23:53:00+03:00
2025-11-25T00:00:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
вооруженные силы украины
россия
новороссийск
краснодарский край
россия
происшествия, новороссийск, краснодарский край, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Россия
