23:53 24.11.2025 (обновлено: 00:00 25.11.2025)
БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске
При атаке украинских БПЛА в Новороссийске получил повреждения многоэтажный дом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
новороссийск
краснодарский край
вооруженные силы украины
россия
новороссийск
краснодарский край
россия
происшествия, новороссийск, краснодарский край, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Россия
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. При атаке украинских БПЛА в Новороссийске получил повреждения многоэтажный дом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"По предварительной информации, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, пострадавших нет", — рассказали там.
Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили. На месте работают оперативные и специальные службы.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
