В Белгородской области женщина получила осколочное ранение после атаки ВСУ - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 24.11.2025 (обновлено: 14:28 24.11.2025)
В Белгородской области женщина получила осколочное ранение после атаки ВСУ
В Белгородской области женщина получила осколочное ранение после атаки ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 24 ноября 2025
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 24 ноября 2025
БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение после атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под атаками дронов ВСУ Шебекинский округ. Ранен мирный житель. На перекрёстке дорог Нечаевка - Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино в результате детонации беспилотника повреждены остекление в 3 квартирах многоквартирного дома, один легковой и грузовой автомобили.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
