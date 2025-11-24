https://ria.ru/20251124/bpla-2057127581.html
В Белгородской области женщина получила осколочное ранение после атаки ВСУ
В Белгородской области женщина получила осколочное ранение после атаки ВСУ - РИА Новости, 24.11.2025
В Белгородской области женщина получила осколочное ранение после атаки ВСУ
Женщина получила осколочное ранение после атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2025
