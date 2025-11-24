Рейтинг@Mail.ru
ПВО за неделю сбила 570 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 24.11.2025 (обновлено: 03:07 24.11.2025)
ПВО за неделю сбила 570 украинских БПЛА над Россией
ПВО за неделю сбила 570 украинских БПЛА над Россией
Российская противовоздушная оборона за неделю сбила 570 украинских беспилотников над территорией России, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область
ПВО за неделю сбила 570 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО за неделю сбили 570 БПЛА ВСУ над Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за неделю сбила 570 украинских беспилотников над территорией России, следует из подсчетов РИА Новости.
Самое большое количество БПЛА было сбито в ночь на 23 ноября — 75 беспилотников. Брянская область за прошедшую неделю 12 раз подверглась атакам украинских дронов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ЗРК Панцирь на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
© 2025 МИА «Россия сегодня»
