ПВО за неделю сбила 570 украинских БПЛА над Россией
Российская противовоздушная оборона за неделю сбила 570 украинских беспилотников над территорией России, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
