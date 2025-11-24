Франция начала использовать БПЛА для борьбы с кражами ж\д кабелей

Всего компанией совершается около двух тысяч вылетов беспилотников в год. С сентября благодаря использованию дронов SNCF удалось пресечь деятельность четырех банд, занимавшихся кражей медных кабелей и их перепродажей втридорога на черном рынке, пишет Франс Пресс со ссылкой на заместителя директора SNCF по вопросам безопасности Кристофа Бутейя. Более того, Delair планирует начать поставки железнодорожникам беспилотников, оснащенных инфракрасной камерой, что позволит совершать облеты путей в ночное время, говорится в материале.