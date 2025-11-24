Франция начала использовать БПЛА для борьбы с кражами ж\д кабелей

ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Французская национальная компания железных дорог (SNCF) использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для борьбы с регулярно происходящими кражами железнодорожных кабелей, пишет в понедельник агентство Франс Пресс.
"Чтобы справиться с хаосом, вызванным непрекращающимися кражами железнодорожных кабелей,.. SNCF использует БПЛА, аналогичные тем, что сейчас используются в зоне боевых действий на Украине", - говорится в материале.
БПЛА для SNCF производит французский стартап Delair, чьи дроны также поставляются Киеву. Парком беспилотников для нужд железнодорожной компании непосредственно руководит компания Altametris, созданная в 2017 году и являющаяся дочерним предприятием SNCF. Дроны используются для сбора данных в результате облетов железнодорожных путей. Если рядом с железными дорогами удается засечь людей, то передается сигнал в железнодорожную полицию, уточняет Франс Пресс.
Всего компанией совершается около двух тысяч вылетов беспилотников в год. С сентября благодаря использованию дронов SNCF удалось пресечь деятельность четырех банд, занимавшихся кражей медных кабелей и их перепродажей втридорога на черном рынке, пишет Франс Пресс со ссылкой на заместителя директора SNCF по вопросам безопасности Кристофа Бутейя. Более того, Delair планирует начать поставки железнодорожникам беспилотников, оснащенных инфракрасной камерой, что позволит совершать облеты путей в ночное время, говорится в материале.
Компания SNCF ежегодно тратит 100 миллионов евро на мониторинг состояния железнодорожных путей, из которых 20 миллионов тратится исключительно на обеспечение безопасности, пишет Франс Пресс.
Кражи кабелей на железнодорожных путях регулярно приводят к перебоям в движении поездов во Франции. Так, в конце июня на вокзале Лилля было нарушено движение скоростных международных поездов TGV и Eurostar. Тогда злоумышленники украли 600 метров кабелей. До этого подобный инцидент на железных дорогах произошел в октябре 2024 года. Преступники также украли кабели на вокзале "Лилль-Фландрия", что привело к сильному нарушению движения региональных (TER) и скоростных (TGV) поездов.
