https://ria.ru/20251124/bespilotnik-2057197230.html
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 24.11.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:51:00+03:00
2025-11-24T16:51:00+03:00
2025-11-24T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник на подлете к Москве