Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 24.11.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник на подлете к Москве

Боевое дежурство расчета ЗРК
Боевое дежурство расчета ЗРК
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву", - сообщил Собянин на платформе Max.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
