https://ria.ru/20251124/bejrut-2057170038.html
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии - РИА Новости, 24.11.2025
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии
Акция протеста против израильской агрессии и мирных переговоров с Израилем прошла на улице Хамра в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:33:00+03:00
2025-11-24T15:33:00+03:00
2025-11-24T15:33:00+03:00
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156358/57/1563585787_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_3b0c918698a3fcdaa2ecac59d4aa5cae.jpg
https://ria.ru/20251123/izrail-2056967944.html
https://ria.ru/20250223/desjatki-2001145431.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156358/57/1563585787_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_f1ba2d7614706002a35bcec49b12f9fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии
В центре Бейрута прошла массовая акция протеста против израильской агрессии
БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Акция протеста против израильской агрессии и мирных переговоров с Израилем прошла на улице Хамра в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня эта акция является добровольным выражением протеста активистов, молодых людей, журналистов и представителей ряда политических партий. Мы выступаем против агрессии Израиля
, который ежедневно атакует нашу страну. Также мы призываем наше правительство начать предпринимать эффективные действия для защиты населения",- прокомментировала РИА Новости митинг одна из его участниц.
Участники шествия прошли от начала до конца улицы Хамра, в руках активистов были флаги Ливана
, некоторых партий и транспаранты с антиизраильскими лозунгами и призывами "нет переговорам с агрессором". Также некоторые участники назвали акцию "шествием гнева".
В воскресенье вечером израильские ВВС нанесли удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейруте
в результате чего погибли пять человек, включая высокопоставленного командующего движения "Хезболлах
" Хайсама Табтабаи, еще 28 человек получили ранения.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.