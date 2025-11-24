В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии

БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Акция протеста против израильской агрессии и мирных переговоров с Израилем прошла на улице Хамра в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня эта акция является добровольным выражением протеста активистов, молодых людей, журналистов и представителей ряда политических партий. Мы выступаем против агрессии Израиля , который ежедневно атакует нашу страну. Также мы призываем наше правительство начать предпринимать эффективные действия для защиты населения",- прокомментировала РИА Новости митинг одна из его участниц.

Участники шествия прошли от начала до конца улицы Хамра, в руках активистов были флаги Ливана , некоторых партий и транспаранты с антиизраильскими лозунгами и призывами "нет переговорам с агрессором". Также некоторые участники назвали акцию "шествием гнева".

В воскресенье вечером израильские ВВС нанесли удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейруте в результате чего погибли пять человек, включая высокопоставленного командующего движения " Хезболлах " Хайсама Табтабаи, еще 28 человек получили ранения.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.