Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/bejrut-2057170038.html
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии - РИА Новости, 24.11.2025
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии
Акция протеста против израильской агрессии и мирных переговоров с Израилем прошла на улице Хамра в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:33:00+03:00
2025-11-24T15:33:00+03:00
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156358/57/1563585787_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_3b0c918698a3fcdaa2ecac59d4aa5cae.jpg
https://ria.ru/20251123/izrail-2056967944.html
https://ria.ru/20250223/desjatki-2001145431.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156358/57/1563585787_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_f1ba2d7614706002a35bcec49b12f9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
В Бейруте прошла акция протеста против израильской агрессии

В центре Бейрута прошла массовая акция протеста против израильской агрессии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция в Бейруте
Полиция в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Полиция в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Акция протеста против израильской агрессии и мирных переговоров с Израилем прошла на улице Хамра в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня эта акция является добровольным выражением протеста активистов, молодых людей, журналистов и представителей ряда политических партий. Мы выступаем против агрессии Израиля, который ежедневно атакует нашу страну. Также мы призываем наше правительство начать предпринимать эффективные действия для защиты населения",- прокомментировала РИА Новости митинг одна из его участниц.
Последствия израильского удара по жилому дому в Бейруте - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
Вчера, 17:58
Участники шествия прошли от начала до конца улицы Хамра, в руках активистов были флаги Ливана, некоторых партий и транспаранты с антиизраильскими лозунгами и призывами "нет переговорам с агрессором". Также некоторые участники назвали акцию "шествием гнева".
В воскресенье вечером израильские ВВС нанесли удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейруте в результате чего погибли пять человек, включая высокопоставленного командующего движения "Хезболлах" Хайсама Табтабаи, еще 28 человек получили ранения.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Похороны Насруллы и Сафийеддина в Бейруте - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
На похороны убитых Израилем лидеров "Хезболлы" пришли тысячи ливанцев
23 февраля, 17:48
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала