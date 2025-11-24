Сотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где двое работников зернохранилища погибли от отравления газом в бункере с зерном в Башкирии

В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления газом

УФА, 24 ноя - РИА Новости. Двое работников зернохранилища в Башкирии погибли, отравившись газом в бункере с зерном, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл с работниками сельхозпредприятия в Чекмагушевском районе.

"По предварительным данным, 21 ноября в селе Юмашево двое работников сельскохозяйственной организации спустились в бункер зерноочистительной машины в целях ее очистки, где отравились неизвестным газом и скончались", - сообщает надзорное ведомство.

К прокурорской проверке присоединилась и Гострудинспекция Башкирии.