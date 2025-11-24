Рейтинг@Mail.ru
13:59 24.11.2025 (обновлено: 14:32 24.11.2025)
В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления газом
Двое работников зернохранилища в Башкирии погибли, отравившись газом в бункере с зерном, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 24.11.2025
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/TelegramСотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где двое работников зернохранилища погибли от отравления газом в бункере с зерном в Башкирии
Сотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где двое работников зернохранилища погибли от отравления газом в бункере с зерном в Башкирии
УФА, 24 ноя - РИА Новости. Двое работников зернохранилища в Башкирии погибли, отравившись газом в бункере с зерном, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошёл с работниками сельхозпредприятия в Чекмагушевском районе.
"По предварительным данным, 21 ноября в селе Юмашево двое работников сельскохозяйственной организации спустились в бункер зерноочистительной машины в целях ее очистки, где отравились неизвестным газом и скончались", - сообщает надзорное ведомство.
К прокурорской проверке присоединилась и Гострудинспекция Башкирии.
"Два работника 59 и 35 лет спустились в бункер-накопитель зерна, где погибли в результате отравления неизвестным веществом. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося",- говорится в сообщении Гострудинспекции республики.
