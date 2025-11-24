https://ria.ru/20251124/bashkirija-2057138355.html
В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления газом
В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления газом - РИА Новости, 24.11.2025
В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления газом
Двое работников зернохранилища в Башкирии погибли, отравившись газом в бункере с зерном, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:59:00+03:00
2025-11-24T13:59:00+03:00
2025-11-24T14:32:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057147555_197:0:1223:577_1920x0_80_0_0_301a679b2224295232b90ab5e0444a0b.jpg
https://ria.ru/20251115/sk-2055168628.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057147555_301:0:1070:577_1920x0_80_0_0_6b2467007c51df7b14167cab968a480e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления газом
В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления неизвестным газом
УФА, 24 ноя - РИА Новости. Двое работников зернохранилища в Башкирии погибли, отравившись газом в бункере с зерном, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошёл с работниками сельхозпредприятия в Чекмагушевском районе.
"По предварительным данным, 21 ноября в селе Юмашево двое работников сельскохозяйственной организации спустились в бункер зерноочистительной машины в целях ее очистки, где отравились неизвестным газом и скончались", - сообщает надзорное ведомство.
К прокурорской проверке присоединилась и Гострудинспекция Башкирии.
"Два работника 59 и 35 лет спустились в бункер-накопитель зерна, где погибли в результате отравления неизвестным веществом. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося",- говорится в сообщении Гострудинспекции республики.