Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с экипажем, вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур и установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос".
"Ракета с пилотируемым кораблём — на старте Байконура! После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Старт ракеты намечен на 12.28 мск 27 ноября. Носитель ранее украсили плакатами с рисунками онкобольных детей в рамках совместного проекта с фондом Unity.
В основной экипаж корабля, который отправится на Международную космическую станцию, входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
