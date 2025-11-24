Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с экипажем, вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур и установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос".

Старт ракеты намечен на 12.28 мск 27 ноября. Носитель ранее украсили плакатами с рисунками онкобольных детей в рамках совместного проекта с фондом Unity.

Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.