Рейтинг@Mail.ru
Азаров прокомментировал решение Макрона принять Зеленского в Париже - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/azarov-2057032757.html
Азаров прокомментировал решение Макрона принять Зеленского в Париже
Азаров прокомментировал решение Макрона принять Зеленского в Париже - РИА Новости, 24.11.2025
Азаров прокомментировал решение Макрона принять Зеленского в Париже
Приняв Владимира Зеленского, президент Франции Эммануэль Макрон показал всему миру, что Парижу плевать на коррупционные скандалы на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T06:10:00+03:00
2025-11-24T06:10:00+03:00
украина
франция
париж
владимир зеленский
тимур миндич
эммануэль макрон
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055530698_349:93:2659:1393_1920x0_80_0_0_adaa1b393aeac118076453b585ec69f9.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057025453.html
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056860507.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055530698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ae698995b49dda9447e5e9c13fca7bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, париж, владимир зеленский, тимур миндич, эммануэль макрон, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
Украина, Франция, Париж, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Эммануэль Макрон, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
Азаров прокомментировал решение Макрона принять Зеленского в Париже

Азаров: Макрон показал миру, что Парижу плевать на коррупционные скандалы Киева

© AP Photo / Sarah MeyssonnierВладимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Приняв Владимира Зеленского, президент Франции Эммануэль Макрон показал всему миру, что Парижу плевать на коррупционные скандалы на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров
03:07
"Макрон его (Зеленского - ред.) поддержал. Он его принял. Так выстроил почетный караул. То есть он всему миру сказал: мы, Франция, плевать хотели на всякие коррупционные скандалы. Мы знать ничего не знаем. Вот у нас есть Зеленский, легитимный президент. Мы его поддерживаем", - добавил бывший премьер-министр Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров
22 ноября, 22:00
 
УкраинаФранцияПарижВладимир ЗеленскийТимур МиндичЭммануэль МакронНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала