17:45 24.11.2025
УАЗ временно остановил выпуск одной из версий "Буханки"
экономика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
экономика, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Экономика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
© Фото : УАЗ УАЗ СГР
© Фото : УАЗ
УАЗ СГР. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) временно прекратил производство малотоннажных грузовиков УАЗ СГР, называющихся в народе "Буханка", в версии "Экспедиция" из-за смены поставщика навесного оборудования, и рассчитывает возобновить производство ориентировочно в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя.
"Версия УАЗ СГР Экспедиция с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства в связи со сменой поставщика навесного оборудования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дилеры в настоящее время распродают оставшиеся в наличии автомобили, а вернется машина на конвейер "ориентировочно в феврале 2026 года".
