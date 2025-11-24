УАЗ временно остановил выпуск одной из версий "Буханки"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) временно прекратил производство малотоннажных грузовиков УАЗ СГР, называющихся в народе "Буханка", в версии "Экспедиция" из-за смены поставщика навесного оборудования, и рассчитывает возобновить производство ориентировочно в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя.

Уточняется, что дилеры в настоящее время распродают оставшиеся в наличии автомобили, а вернется машина на конвейер "ориентировочно в феврале 2026 года".