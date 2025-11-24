В Австралии сенатора выгнали с заседания за провокацию в парандже

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидер австралийской консервативной партии "Одна нация" Полин Хэнсон пришла на заседание верхней палаты в парандже, требуя от сенаторов запретить ношение мусульманской одежды в общественных местах, в ответ ее попросили покинуть заседание, сообщает Guardian Australia

Полин Хэнсон надела паранджу поверх короткого платья выше колен, чтобы добиться рассмотрения законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо, по соображениям безопасности. Сенатор заявила, что ношение паранджи – "это вопрос национальной безопасности", подчеркивая что головные уборы, покрывающие лицо, должны быть сняты при посещении банков и иных общественных пространств", сообщает издание. При этом сенатор не представила конкретных данных о связи преступности и ношения мусульманской одежды.

Представители остальных партий осудили действия Хэнсон и потребовали, чтобы она сняла паранджу до начала рассмотрения законопроектов, а после ее отказа попросили покинуть заседание. Слушания при этом были задержаны более, чем на час.

"Это оскорбление веры и всех австралийских мусульман" – заявила Фатима Паймон, австралийский сенатор, исповедующая ислам и носящая хиджаб.