https://ria.ru/20251124/avstralija-2057136001.html
В Австралии сенатора выгнали с заседания за провокацию в парандже
В Австралии сенатора выгнали с заседания за провокацию в парандже - РИА Новости, 24.11.2025
В Австралии сенатора выгнали с заседания за провокацию в парандже
Лидер австралийской консервативной партии "Одна нация" Полин Хэнсон пришла на заседание верхней палаты в парандже, требуя от сенаторов запретить ношение... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:51:00+03:00
2025-11-24T13:51:00+03:00
2025-11-24T14:27:00+03:00
в мире
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057135578_388:0:1400:569_1920x0_80_0_0_d03916324c0fb81ff527b5b3156f1a58.jpg
https://ria.ru/20250608/britaniya-2021581691.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057135578_375:0:1400:769_1920x0_80_0_0_fb90e46503bf2d00ebab348dc5fda562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия
В Австралии сенатора выгнали с заседания за провокацию в парандже
В Австралии сенатора попросили покинуть заседание после провокации в парандже
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Лидер австралийской консервативной партии "Одна нация" Полин Хэнсон пришла на заседание верхней палаты в парандже, требуя от сенаторов запретить ношение мусульманской одежды в общественных местах, в ответ ее попросили покинуть заседание, сообщает Guardian Australia
.
Полин Хэнсон надела паранджу поверх короткого платья выше колен, чтобы добиться рассмотрения законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо, по соображениям безопасности. Сенатор заявила, что ношение паранджи – "это вопрос национальной безопасности", подчеркивая что головные уборы, покрывающие лицо, должны быть сняты при посещении банков и иных общественных пространств", сообщает издание. При этом сенатор не представила конкретных данных о связи преступности и ношения мусульманской одежды.
Представители остальных партий осудили действия Хэнсон и потребовали, чтобы она сняла паранджу до начала рассмотрения законопроектов, а после ее отказа попросили покинуть заседание. Слушания при этом были задержаны более, чем на час.
"Это оскорбление веры и всех австралийских мусульман" – заявила Фатима Паймон, австралийский сенатор, исповедующая ислам и носящая хиджаб.
Ранее Хэнсон уже устраивала подобную акцию в 2017 году, когда она также пришла на заседание в мусульманской одежде. С тех пор сенат Австралии
уже принял резолюцию, запрещающую использовать религиозную одежду в качестве реквизита для постановочных целей в помещении верхней палаты. Поэтому акция Хэнсон была расценена как проявление неуважения к парламенту. Рассматривается вопрос о вынесении ей недоверия.