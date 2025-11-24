Рейтинг@Mail.ru
"Инопланетный корабль" резко изменил свой курс
Наука
 
02:56 24.11.2025 (обновлено: 15:10 24.11.2025)
"Инопланетный корабль" резко изменил свой курс
"Инопланетный корабль" резко изменил свой курс
Межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть разработан для того, чтобы десантировать на Юпитер технологические устройства, такое мнение в своем блоге выразил ученый...
наса, гарвардский университет, в мире
Наука, НАСА, Гарвардский университет, В мире
"Инопланетный корабль" резко изменил свой курс

Астроном Леб: 3I/ATLAS после корректировки курса может направиться к Юпитеру

© NASA/JPL Траектория 3I/ATLAS 22 ноября 2025 года
Траектория 3I/ATLAS 22 ноября 2025 года
© NASA/JPL
Траектория 3I/ATLAS 22 ноября 2025 года
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть разработан для того, чтобы десантировать на Юпитер технологические устройства, такое мнение в своем блоге выразил ученый Гарвардского университета Ави Леб.
"С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемого радиуса Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца", — пишет он.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025
В НАСА рассказали, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS
20 ноября, 01:27
По его мнению, именно с этим было связано недавнее негравитационное ускорение межзвездного объекта, которое могло быть направлено на коррекцию курса 3I/ATLAS относительно Юпитера. В противном случае, пояснил астроном, он пропустил бы необходимую зону.
"Это говорит о том, что уровень негравитационного ускорения был точно настроен, чтобы привести 3I/ATLAS точно к радиусу гравитационного влияния Юпитера", — утверждает Леб.
При этом, полагает астроном, если специалистам удастся обнаружить какие-либо технологичные спутники Юпитера, то это будет означать, что он представляет интерес для внеземной цивилизации.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории
18 ноября, 16:36
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
В начале ноября Лаборатория реактивного движения NASA заявила, что космический объект продемонстрировал первое доказательство негравитационного ускорения, совершив неожиданный маневр при приближении к Солнцу. Как предположил тогда сам Леб, на 3I/ATLAS могла действовать неизвестная сила, которая заставила его отклониться от траектории при приближении к Солнцу.
На прошлой неделе NASA на специальной пресс-конференции обнародовало новые снимки 3I/ATLAS, подтвердив, что этот межзвездный объект — комета, которая прибыла из другой звездной системы. Там уточнили, что наблюдали за ее передвижением на протяжении всего периода пребывания в пределах Солнечной системы.
Комета
Развязка близка: ученые смогут объяснить все странности объекта 3I/ATLAS
27 октября, 19:12
 
Наука НАСА Гарвардский университет В мире
 
 
Заголовок открываемого материала