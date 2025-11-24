В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель

«

"В Валуйском округе на участке автодороги Казинка - Михайловка FPV-дрон атаковал "Газель". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица и рук самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.