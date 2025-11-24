Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 24.11.2025
В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель
Водитель грузового автомобиля получил ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, кроме того, атакам подверглись еще пять
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
октябрьский
происшествия, белгородская область, грайворон, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель

Гладков: в белгородском Валуйском округе при ударе ВСУ ранен водитель автомобиля

БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, кроме того, атакам подверглись еще пять муниципалитетов региона, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.
"В Валуйском округе на участке автодороги Казинка - Михайловка FPV-дрон атаковал "Газель". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица и рук самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения двух частных домовладений, четырех легковых автомобилей, коммерческого объекта, гаража и надворных построек в городе Грайворон, селах Доброе, Дорогощь и Глотово. В Белгородском округе пострадали кровля нежилого дома, а также коммерческий и инфраструктурный объекты в поселках Малиновка и Октябрьский.
"В Борисовском округе в селе Зозули дрон сдетонировал возле частного домовладения… В Волоконовском округе в хуторе Бочанка FPV-дрон ударил по припаркованному грузовому автомобилю... В Шебекинском округе в городе Шебекино с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены четыре легковых автомобиля", - уточнил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
