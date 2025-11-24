В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС

Губернатор отметил, что сейчас специалисты продолжают переподключать многоквартирные дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения, на это потребуется еще несколько часов. Также в ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение.

"Передвижные котельные пока останутся на месте - на тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее", - добавил Воробьев.