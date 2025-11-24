https://ria.ru/20251124/ataka-2057234804.html
В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС
В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС - РИА Новости, 24.11.2025
В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС
Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки БПЛА на ГРЭС ликвидированы, оборудование работает стабильно, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:54:00+03:00
2025-11-24T18:54:00+03:00
2025-11-24T18:54:00+03:00
Воробьев: в Шатуре ликвидировали последствия атаки беспилотников на ГРЭС
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки БПЛА на ГРЭС ликвидированы, оборудование работает стабильно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев
сообщал, что в воскресенье несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.
"Котельная в Шатуре
снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются", - написал он в своем Telegram-канале.
-канале.
Губернатор отметил, что сейчас специалисты продолжают переподключать многоквартирные дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения, на это потребуется еще несколько часов. Также в ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение.
"Передвижные котельные пока останутся на месте - на тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее", - добавил Воробьев.