В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС - РИА Новости, 24.11.2025
18:54 24.11.2025
В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС
В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС
Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки БПЛА на ГРЭС ликвидированы, оборудование работает стабильно, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 24.11.2025
шатура, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Шатура, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС

Воробьев: в Шатуре ликвидировали последствия атаки беспилотников на ГРЭС

© Воробьёв LIVE/TelegramЛиквидация последствий удара ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Ликвидация последствий удара ВСУ на Шатурскую ГРЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Ликвидация последствий удара ВСУ на Шатурскую ГРЭС. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки БПЛА на ГРЭС ликвидированы, оборудование работает стабильно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев сообщал, что в воскресенье несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.
Ремонт тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Шатуре в первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения
23 ноября, 17:07
"Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сейчас специалисты продолжают переподключать многоквартирные дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения, на это потребуется еще несколько часов. Также в ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение.
"Передвижные котельные пока останутся на месте - на тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее", - добавил Воробьев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"На кусочки": на Западе рассказали об ударе по Зеленскому
Вчера, 07:29
 
ШатураМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
