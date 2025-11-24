Рейтинг@Mail.ru
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 24.11.2025
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.11.2025
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР
Пять человек, включая одного ребенка, пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 24.11.2025
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР

Омбудсмен Морозова: при атаке ВСУ в ДНР за неделю пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек, включая одного ребенка, пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 17 по 23 ноября пять человек получили ранения, в том числе один ребенок.
Морозова уточнила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9829 мирных жителей, среди них 250 детей, и пострадали 16 085 человек, включая 1042 детей.
