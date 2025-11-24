https://ria.ru/20251124/ataka-2057177521.html
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.11.2025
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР
Пять человек, включая одного ребенка, пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:57:00+03:00
2025-11-24T15:57:00+03:00
2025-11-24T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/09/1525150983_0:81:3356:1969_1920x0_80_0_0_39e3691699b1b8378f0062f6e9944b82.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057036455.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/09/1525150983_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_0323e15c90637a52e0528fb257a486d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
Пять человек получили ранения при атаке ВСУ в ДНР
Омбудсмен Морозова: при атаке ВСУ в ДНР за неделю пострадали пять человек