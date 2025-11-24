Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Пушкинской площади установили симметричные светящиеся арки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:15 24.11.2025 (обновлено: 16:19 26.11.2025)
В Москве на Пушкинской площади установили симметричные светящиеся арки
Симметричные светящиеся арки установили на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 26.11.2025
москва
москва, российский академический молодежный театр
На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере установили светящиеся арки

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыНа Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере установили симметричные светящиеся арки
На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере установили симметричные светящиеся арки. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Симметричные светящиеся арки установили на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере установили симметричные светящиеся арки. Декоративные конструкции высотой 12 метров символизируют Российский академический молодежный театр. Впервые они украсили Москву в 2017 году, когда главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" были театры", - говорится в сообщении.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
22 ноября, 12:54
Отмечается, что специалисты АО "ОЭК" уже смонтировали каркас арок из оцинкованных металлических труб, на него через кронштейны закрепили металлические несущие рамки.
"Для подсветки каждой арки использовали более 410 тысяч светодиодов, они установлены в адресные светодиодные модули, гирлянды и ленты двух типов – теплого и холодного свечения. В настоящее время проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы заранее проверить работоспособность светодиодов и в случае необходимости исправить неполадки", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в 2023 году симметричные арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере модернизировали, использовав диммирование (дистанционное управление яркостью светодиодов) и возможность программировать цветность.
"Для украшения города применяем современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Для новогоднего украшения столицы используем конструкции, измененные в соответствии с датой и символикой праздника", - подчеркивается в сообщении.
Поясняется, что за последние годы в Москве сформировался достаточный запас декоративных элементов, который позволяет украсить город. Все световые и другие оформительские конструкции – универсальные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Москвичи довольны архитектурной подсветкой, показал опрос
24 ноября, 08:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва
Российский академический молодежный театр
 
 
