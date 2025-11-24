Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
24.11.2025
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене - РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал по делу о госизмене Тимура Килина, который, по данным СМИ, является, предположительно, IT-предпринимателем, следует из... РИА Новости, 24.11.2025
москва
россия
происшествия
москва
россия
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя Тимура Килина по делу о госизмене

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал по делу о госизмене Тимура Килина, который, по данным СМИ, является, предположительно, IT-предпринимателем, следует из электронной картотеки столичных судебных дел.
"Двадцатого ноября 2025 года удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Килина Т.В",- указывается в данных.
Решение о мере пресечения пока не обжаловано. Суть уголовного дела не сообщается из-за грифа секретности.
По статье 275 УК РФ (госизмена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене
29 апреля, 07:27
 
