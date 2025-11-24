https://ria.ru/20251124/arest-2057238782.html
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене - РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал по делу о госизмене Тимура Килина, который, по данным СМИ, является, предположительно, IT-предпринимателем, следует из... РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя Тимура Килина по делу о госизмене