Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

В Иркутске арестовали мужчин, обстрелявших машину, в которой ехали девушки

ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутске заключил под стражу двух мужчин, на дороге обстрелявших автомобиль, в котором ехали девушки, по обвинению в покушении на убийство, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Ранее полиция при мониторинге социальных сетей выявила информацию о повреждении автомобиля и ранении девушки после ночной стрельбы на дороге в Иркутске . На видео был запечатлен автомобиль с простреленным стеклом. Девушка за кадром рассказывала, что они с подругой ехали по объездной дороге в Ново-Ленино и в их автомобиль стали стрелять молодые люди из черной Audi. Одной из девушек попали в руку. Она продемонстрировала повреждения в виде ран и синяков.

Согласно материалам суда, ночью 19 ноября двое молодых людей 24 и 25 лет, следуя на автомобиле Audi Q7 без государственных регистрационных знаков, из окна три раза прицельно выстрелили в Toyota Corolla.

Сотрудники полиции установили стрелявших и при содействии сотрудников СОБР Росгвардии задержали их. Подозреваемые сообщили, что совершили нападение на почве личных неприязненных отношений к владельцу иномарки. В момент покушения они ошибочно полагали, что он находится за рулем. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об их аресте.

« "Суд… избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.