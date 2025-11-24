В Иркутске арестовали мужчин, обстрелявших машину, в которой ехали девушки

https://ria.ru/20251124/arest-2057146492.html
Суд в Иркутске заключил под стражу двух мужчин, на дороге обстрелявших автомобиль, в котором ехали девушки, по обвинению в покушении на убийство, сообщает... РИА Новости, 24.11.2025
ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутске заключил под стражу двух мужчин, на дороге обстрелявших автомобиль, в котором ехали девушки, по обвинению в покушении на убийство, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Ранее полиция при мониторинге социальных сетей выявила информацию о повреждении автомобиля и ранении девушки после ночной стрельбы на дороге в Иркутске
. На видео был запечатлен автомобиль с простреленным стеклом. Девушка за кадром рассказывала, что они с подругой ехали по объездной дороге в Ново-Ленино и в их автомобиль стали стрелять молодые люди из черной Audi. Одной из девушек попали в руку. Она продемонстрировала повреждения в виде ран и синяков.
Согласно материалам суда, ночью 19 ноября двое молодых людей 24 и 25 лет, следуя на автомобиле Audi Q7 без государственных регистрационных знаков, из окна три раза прицельно выстрелили в Toyota Corolla.
Сотрудники полиции установили стрелявших и при содействии сотрудников СОБР Росгвардии
задержали их. Подозреваемые сообщили, что совершили нападение на почве личных неприязненных отношений к владельцу иномарки. В момент покушения они ошибочно полагали, что он находится за рулем. СК
возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об их аресте.
«
"Суд… избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По местам жительства обвиняемых изъяты балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, 200 патронов, гладкоствольное ружье "Сайга", ноутбук и сотовые телефоны. Оружие направлено на исследование, автомобили изъяты и помещены на специализированную стоянку.