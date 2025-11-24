Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске арестовали мужчин, обстрелявших машину, в которой ехали девушки
14:26 24.11.2025
В Иркутске арестовали мужчин, обстрелявших машину, в которой ехали девушки
происшествия
иркутск
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
audi a8
toyota corolla
происшествия, иркутск, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), audi a8, toyota corolla
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Audi A8, Toyota Corolla
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутске заключил под стражу двух мужчин, на дороге обстрелявших автомобиль, в котором ехали девушки, по обвинению в покушении на убийство, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Ранее полиция при мониторинге социальных сетей выявила информацию о повреждении автомобиля и ранении девушки после ночной стрельбы на дороге в Иркутске. На видео был запечатлен автомобиль с простреленным стеклом. Девушка за кадром рассказывала, что они с подругой ехали по объездной дороге в Ново-Ленино и в их автомобиль стали стрелять молодые люди из черной Audi. Одной из девушек попали в руку. Она продемонстрировала повреждения в виде ран и синяков.
Согласно материалам суда, ночью 19 ноября двое молодых людей 24 и 25 лет, следуя на автомобиле Audi Q7 без государственных регистрационных знаков, из окна три раза прицельно выстрелили в Toyota Corolla.
Сотрудники полиции установили стрелявших и при содействии сотрудников СОБР Росгвардии задержали их. Подозреваемые сообщили, что совершили нападение на почве личных неприязненных отношений к владельцу иномарки. В момент покушения они ошибочно полагали, что он находится за рулем. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об их аресте.
"Суд… избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

По местам жительства обвиняемых изъяты балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, 200 патронов, гладкоствольное ружье "Сайга", ноутбук и сотовые телефоны. Оружие направлено на исследование, автомобили изъяты и помещены на специализированную стоянку.
