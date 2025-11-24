https://ria.ru/20251124/apk-2057031381.html
Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай
Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай - РИА Новости, 24.11.2025
Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай
Россия за последние 10 лет поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T05:43:00+03:00
2025-11-24T05:43:00+03:00
2025-11-24T05:43:00+03:00
экономика
китай
россия
сиань
борис титов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20251124/sotrudnichestvo-2057030782.html
https://ria.ru/20251124/turpotok-2057031061.html
китай
россия
сиань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, сиань, борис титов
Экономика, Китай, Россия, Сиань, Борис Титов
Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай
Титов: РФ поднялась на 8 место среди поставщиков продукции АПК в Китай
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Россия за последние 10 лет поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы рады видеть, что диверсифицируется структура нашего российского экспорта в Китай
, хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную долю, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской сельхозпродукции", - заявил Титов
на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что "за последние 10 лет Россия
поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем пять раз".
"Особенно востребованы такие категории товаров как молочные продукты, рыба и морепродукты, мясная продукция, кондитерские изделия и, конечно, мёд. Сегодня российский мёд - лидер поставок на китайском рынке", - добавил он.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань
23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси
.