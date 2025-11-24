Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Россия за последние 10 лет поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.