05:43 24.11.2025
Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай
экономика
китай
россия
сиань
борис титов
экономика, китай, россия, сиань, борис титов
Экономика, Китай, Россия, Сиань, Борис Титов
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Россия за последние 10 лет поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы рады видеть, что диверсифицируется структура нашего российского экспорта в Китай, хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную долю, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской сельхозпродукции", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России и Китая
05:20
Он отметил, что "за последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем пять раз".
"Особенно востребованы такие категории товаров как молочные продукты, рыба и морепродукты, мясная продукция, кондитерские изделия и, конечно, мёд. Сегодня российский мёд - лидер поставок на китайском рынке", - добавил он.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР
05:27
 
