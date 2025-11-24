https://ria.ru/20251124/akter-2057056852.html
Умер немецкий актер Удо Кир
В возрасте 81 года умер немецкий актер Удо Кир, сообщает новостной аккаунт в сфере поп-культуры DiscussingFilm в социальной сети X со ссылкой на японского... РИА Новости, 24.11.2025
Немецкий актер Удо Кир умер в возрасте 81 года