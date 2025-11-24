Рейтинг@Mail.ru
10:00 24.11.2025 (обновлено: 10:40 24.11.2025)
германия, в мире
Германия, В мире
Умер немецкий актер Удо Кир

Немецкий актер Удо Кир умер в возрасте 81 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Удо Кир
Актер Удо Кир - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Удо Кир. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В возрасте 81 года умер немецкий актер Удо Кир, сообщает новостной аккаунт в сфере поп-культуры DiscussingFilm в социальной сети X со ссылкой на японского режиссера и разработчика игр Хидео Кодзиму.
«
"Удо был не просто актером. Он был настоящей "иконой" своего времени. Мы потеряли великую "икону". Такого, как он, больше не будет. Удо, упокойся с миром. Я никогда тебя не забуду", — приводят в публикации слова Кодзимы.
Удо Кир родился 14 октября 1944 года в Германии, как снимался в кино, так и был актером озвучки.
Немецкий артист должен был исполнить одну из ролей в грядущей хоррор-игре OD от японского разработчика.
 
ГерманияВ мире
 
 
