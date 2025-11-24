Прием заявок на участие в "Платформе роста" стартовал на МСП.РФ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прием заявок от предпринимателей из 38 регионов на акселерационную программу "Платформа роста" стартовал на цифровой платформе МСП.РФ, доступ к специальному сервису будет открыт в течение трех недель – до 14 декабря, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В течение этого времени пользователи МСП.РФ смогут подать заявки в совместный проект РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) для российских брендов.

"С сегодняшнего дня у предпринимателей еще больше возможностей получить поддержку и возможность масштабировать свой бизнес из локального в глобальный. Теперь подать заявку на отбор можно и через наших партнеров МСП.РФ. Упрощенная процедура входа в программу “Платформа роста” поможет еще большему количеству новых отечественных брендов раскрыться в полной мере и масштабироваться", – сообщила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Цель акселератора – помочь предпринимателям в развитии бизнес-компетенций, увеличить эффективность работы с инструментами для продвижения в онлайне, повысить узнаваемость МСП и их продукции на внутреннем и внешнем рынках, расширить возможности сбыта и географию продаж. Для достижения этих целей проект предусмативает комплексную поддержку каждого участника, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что платформы являются одной из движущих сил экономики в целом и малого бизнеса в частности.

"Они помогают встречаться покупателям и продавцам, которым без платформенных решений это было бы недоступно. Объединив возможности МСП.РФ и “Платформы роста”, мы фактически создали для предпринимателей новый кроссплатформенный хаб, где они могут придать новый импульс для развития своих брендов. А это, в свою очередь, будет стимулировать развитие локальных производств и обеспечит качественный рост малого и среднего предпринимательства в стране", – приводит пресс-служба Корпорации слова Исаевича.

Отмечается, что потенциальные участники "Платформы роста" теперь могут проходить отбор в онлайн-формате. Раньше для этого были необходимы посещение центра "Мой бизнес" или победа в конкурсе "Знай наших". Сейчас для подачи заявки на "Платформу роста" достаточно быть пользователем МСП.РФ и соответствовать ряду требований. Среди них – нахождение в реестре субъектов МСП, производство товаров в регионе действия программы "Платформа роста", наличие зарегистрированного товарного знака и работа под собственной торговой маркой.