ЕС не сможет стать альтернативой Китаю в Африке, пишет Politico

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Евросоюзу не удается стать привлекательной для стран Африки альтернативой Китаю, сумевшему обеспечить себе широкий доступ к ресурсам этого региона, пишет издание Politico.
"В африканских странах Брюссель по-прежнему не может утвердиться в качестве привлекательной и этичной альтернативы Пекину, который уже давно обеспечил себе широкий доступ к ресурсам континента благодаря крупномасштабным инвестициям в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность и инфраструктуру", - говорится в публикации.
В материале отмечается, что ЕС необходимо диверсифицировать цепочки поставок лития, редкоземельных материалов и прочего сырья, потеснив в этой сфере Китай, и для этого Брюссель пытается предложить Африке такой формат сотрудничества, при котором Европа будет не просто вывозить оттуда ресурсы, но и создавать добавленную стоимость при соблюдении экологических и социальных стандартов.
"Я не наивен, они идут сюда, чтобы заработать, а не помочь нам", - приводит Politico слова руководителя неправительственной организации Afrewatch Эммануэля Умпулы Нкумбы по поводу планов Евросоюза.
В статье упоминается реализуемый на деньги ЕС и США проект модернизации железной дороги, идущей через Замбию, Демократическую Республику Конго и Анголу до порта Лобито и предназначенной для экспорта кобальта и меди. Politico отмечает, что данная инициатива подвергается жесткой критике за приоритизацию интересов стран Запада вместо интересов государств Африки, а также за потенциальное нанесение экологического ущерба и отсутствие выгод для местных жителей.
Politico пишет, что данная проблематика развития цепочек поставок в Африке будет обсуждаться на саммите ЕС и Африканского союза 24 и 25 ноября в столице Анголы Луанде.