Решение суда ЕС по "Пакш-2" не повлияет на работу "Росатома", заявил посол

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Решение суда ЕС по проекту АЭС "Пакш-2" не может повлиять на работу "Росатома" в Венгрии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

По его словам, для реализации проекта "первостепенно важна позиция наших венгерских партнеров, которая, как мы знаем, неизменна", а не решения европейских судов.