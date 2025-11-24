https://ria.ru/20251124/aeroport-2057116098.html
Аэропорт Вильнюса с воскресенья дважды закрывался из-за воздушных шаров
2025-11-24T12:46:00+03:00
2025-11-24T12:46:00+03:00
2025-11-24T12:46:00+03:00
в мире
вильнюс
белоруссия
латвия
евросоюз
нато
вильнюс
белоруссия
латвия
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса с вечера воскресенья дважды останавливал работу из-за появления воздушных шаров якобы с контрабандой из Белоруссии, заявил руководитель литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас.
"Было зафиксировано более 40 признаков, характерных для аэростатов с контрабандой... Закрытие воздушного пространства было обусловлено длительным масштабом и интенсивностью запусков метеозондов, поэтому пришлось закрыть его сначала примерно на пять часов, а затем продлить", - сказал Виткаускас в эфире радио LRT.
По его словам, в Латвии
на радарах тоже было зафиксировано более 30 воздушных шаров.
Аэропорт Вильнюса
закрывался с 18.55 (19.55 мск) воскресенья до 00.25 (1.25 мск) и с 1.40 (2.40 мск) до 3.25 (4.25 мск) понедельника.
Директор по коммуникациям компании "Литовские аэропорты" Виталия Роче сообщила, что за это время в Вильнюсе было отменено 18 рейсов, 10 приземлились в других аэропортах.
Правительство Литвы
сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, на фоне захода метеозондов в ее пространство, закроет автомобильную границу с Белоруссией
с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС
и НАТО
, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Граница была открыта 19 ноября, раньше установленного срока.