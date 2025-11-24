Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Вильнюса с воскресенья дважды закрывался из-за воздушных шаров - РИА Новости, 24.11.2025
12:46 24.11.2025
Аэропорт Вильнюса с воскресенья дважды закрывался из-за воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса с воскресенья дважды закрывался из-за воздушных шаров
в мире
вильнюс
белоруссия
латвия
евросоюз
нато
в мире, вильнюс, белоруссия, латвия, евросоюз, нато
В мире, Вильнюс, Белоруссия, Латвия, Евросоюз, НАТО
Аэропорт Вильнюса с воскресенья дважды закрывался из-за воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса дважды закрывался из-за аэростатов с якобы контрабандой

Международный аэропорт Вильнюса в Литве
Международный аэропорт Вильнюса в Литве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / Marina113
Международный аэропорт Вильнюса в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса с вечера воскресенья дважды останавливал работу из-за появления воздушных шаров якобы с контрабандой из Белоруссии, заявил руководитель литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас.
"Было зафиксировано более 40 признаков, характерных для аэростатов с контрабандой... Закрытие воздушного пространства было обусловлено длительным масштабом и интенсивностью запусков метеозондов, поэтому пришлось закрыть его сначала примерно на пять часов, а затем продлить", - сказал Виткаускас в эфире радио LRT.
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире
17 ноября, 23:07
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире
17 ноября, 23:07
По его словам, в Латвии на радарах тоже было зафиксировано более 30 воздушных шаров.
Аэропорт Вильнюса закрывался с 18.55 (19.55 мск) воскресенья до 00.25 (1.25 мск) и с 1.40 (2.40 мск) до 3.25 (4.25 мск) понедельника.
Директор по коммуникациям компании "Литовские аэропорты" Виталия Роче сообщила, что за это время в Вильнюсе было отменено 18 рейсов, 10 приземлились в других аэропортах.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, на фоне захода метеозондов в ее пространство, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Граница была открыта 19 ноября, раньше установленного срока.
Рига - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Латвия планирует укрепить восточную границу к 2028 году
13 ноября, 11:43
 
