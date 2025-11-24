Аэропорт Вильнюса с воскресенья дважды закрывался из-за воздушных шаров

"Было зафиксировано более 40 признаков, характерных для аэростатов с контрабандой... Закрытие воздушного пространства было обусловлено длительным масштабом и интенсивностью запусков метеозондов, поэтому пришлось закрыть его сначала примерно на пять часов, а затем продлить", - сказал Виткаускас в эфире радио LRT.

Директор по коммуникациям компании "Литовские аэропорты" Виталия Роче сообщила, что за это время в Вильнюсе было отменено 18 рейсов, 10 приземлились в других аэропортах.