https://ria.ru/20251124/aeroport-2057022476.html
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T02:09:00+03:00
2025-11-24T02:09:00+03:00
2025-11-24T02:09:00+03:00
в мире
вильнюс
литва
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_686cebafd0f8fa87997e69cf0b241c65.jpg
https://ria.ru/20251123/aeroport-2056871294.html
вильнюс
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d621ffa9da09096fe8bfa3b13abcdd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, литва, flightradar24
В мире, Вильнюс, Литва, Flightradar24
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров
Reuters: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения воздушных шаров