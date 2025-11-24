Рейтинг@Mail.ru
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров
02:09 24.11.2025
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
вильнюс
литва
flightradar24
вильнюс
литва
в мире, вильнюс, литва, flightradar24
В мире, Вильнюс, Литва, Flightradar24
СМИ: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань.
"В воскресенье Вильнюсский аэропорт Литвы сообщил, что временно приостановил работу из-за воздушных шаров, приближающихся к его воздушному пространству, что привело к перенаправлению некоторых прибывающих рейсов в другие города", - пишет агентство.
Как сообщает портал Flightradar24, ограничения будут действовать до 2.30 мск.
Аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов в конце октября и начале ноября.
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами
Вчера, 01:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
