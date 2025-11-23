Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/zima-2056969124.html
На Западе сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины
На Западе сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины - РИА Новости, 23.11.2025
На Западе сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины
Украину ждет самая холодная и тяжелая зима за время конфликта, пишет The Guardian. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:05:00+03:00
2025-11-23T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049790296_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_c2fdc2ea26a6c9ad1ae3098ba67c9ed5.jpg
https://ria.ru/20251119/blekaut-2056151842.html
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054873025.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049790296_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_bf16e39155506bd4ad300d1d5790f449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины

Guardian: Украину ждет самая сложная зима за время конфликта

© Getty Images / Frontliner/Maksym KishkaОтключение электроэнергии в Чернигове
Отключение электроэнергии в Чернигове - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Frontliner/Maksym Kishka
Отключение электроэнергии в Чернигове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украину ждет самая холодная и тяжелая зима за время конфликта, пишет The Guardian.
"Отключения света стали частью повседневной жизни", - говорится в публикации.
Отключение электроэнергии в Киеве. 8 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Во Львове произошел блэкаут
19 ноября, 23:16
Блэкауты затрагивают крупные города, в том числе столицу – Киев, отметили журналисты.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
В ответ на украинские атаки российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута
13 ноября, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала