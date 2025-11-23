На Западе сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украину ждет самая холодная и тяжелая зима за время конфликта, пишет The Guardian.
"Отключения света стали частью повседневной жизни", - говорится в публикации.
Во Львове произошел блэкаут
19 ноября, 23:16
Блэкауты затрагивают крупные города, в том числе столицу – Киев, отметили журналисты.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
В ответ на украинские атаки российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.