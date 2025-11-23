Рейтинг@Mail.ru
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/zhiteli-2056926565.html
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ
Четыреста девять жителей Белгородской области погибли от действий ВСУ, три тысячи получили ранения, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:36:00+03:00
2025-11-23T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20251123/belgorodtsy-2056925945.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ

Гладков: 409 мирных жителей Белгородской области погибли от действий ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Четыреста девять жителей Белгородской области погибли от действий ВСУ, три тысячи получили ранения, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции.
По словам Гладкова, многие меры, которые принимаются для безопасности жителей, не умещаются в рамках законодательства. Однако без этого жертв было бы больше.
"Очень много что мы с вами делаем, оно в рамках законодательства не умещается совсем. Самое простое - установка бетонных укрытий на дорогах, контроллеры в подъездах, оповещение, участие сотрудников детских садов и школ в контроле за оповещением полетов БПЛА, укрытия, которые мы формируем… Могут нам предъявить с вами, что мы занимаемся избыточностью? Сто процентов... Но, если мы будем бояться этой ответственности, с моей точки зрения, мы зиму не переживем. Поэтому для нас главный вопрос - это безопасность жителей… Люди видят, если бы этого всего не было, у нас были бы не тысячи, у нас были бы десятки тысяч погибших людей, а не 409 человек, как на сегодняшний день. И не 3 тысячи ранены, а сотни тысяч", - сказал Гладков.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев
14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала