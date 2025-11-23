https://ria.ru/20251123/zhiteli-2056926565.html
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ
Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ
Четыреста девять жителей Белгородской области погибли от действий ВСУ, три тысячи получили ранения, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Четыреста девять жителей Белгородской области погибли от действий ВСУ, три тысячи получили ранения, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции.
По словам Гладкова
, многие меры, которые принимаются для безопасности жителей, не умещаются в рамках законодательства. Однако без этого жертв было бы больше.
"Очень много что мы с вами делаем, оно в рамках законодательства не умещается совсем. Самое простое - установка бетонных укрытий на дорогах, контроллеры в подъездах, оповещение, участие сотрудников детских садов и школ в контроле за оповещением полетов БПЛА, укрытия, которые мы формируем… Могут нам предъявить с вами, что мы занимаемся избыточностью? Сто процентов... Но, если мы будем бояться этой ответственности, с моей точки зрения, мы зиму не переживем. Поэтому для нас главный вопрос - это безопасность жителей… Люди видят, если бы этого всего не было, у нас были бы не тысячи, у нас были бы десятки тысяч погибших людей, а не 409 человек, как на сегодняшний день. И не 3 тысячи ранены, а сотни тысяч", - сказал Гладков.