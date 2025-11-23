Наши парни, что на ЛБС в Донбассе и в буферной зоне, что в Москве, что в дипломатии, что в военном деле, что на заводах, что за компами, что в операционных, что за рулем, да где угодно, показывают чудеса мужественности и чувства долга. Мы видим, на что способны мужчины, к которым привязаны, которых любят и без которых жить не могут их женщины.

Те, кто нам противостоит — главным образом на ЛБС и на тех территориях, что еще остались у Незалежной, — демонстрируют, покинутые всеми, лишенные поддержки, тепла и привязанности, утопленные в скандалах, погрязшие в воровстве, что они полностью проиграли. Тактически и стратегически.

Такова реальность навязанного Украине западного мироощущения, когда каждый — только и исключительно за себя, а в трудный момент опереться не на кого в принципе. Оставшиеся мужчины, те, что без блата и денег, оскоплены страхом и прячутся по домам. Тех, что во власти, окунают, и публично, в продукты их же собственной жизнедеятельности. Они оскоплены политически. Это одна из черт жизни в концлагере, когда связи и привязанности, супружество и любовь давно стерты в труху. За мужчин никто не переживает. Простых оставили один на один в преддверии неминуемой гибели. Властных — в предчувствии еще большего позора. И не менее близкой политической смерти.

Фактически и те и другие отменены. Скажите за это спасибо обожаемому там Западу.

Как только мужчины перестают принимать самостоятельные решения, нести за них ответственность и обеспечивать женщине безопасную жизнь, они оказываются отмененными. Пусть и наложенная на реалии спецоперации, отмена украинских мужчин привела к нынешней катастрофе на ЛБС. Когда "фортеции" падают одна за другой. И к планетарному позору персонажей из власти, публично восседающих на "золотых горшках".

Между боевым духом, мужеством, отвагой, бесстрашием, бескорыстием и наличием тончайших эмоциональных женско-мужских отношений связь наипрямейшая, пусть и не всегда очевидная.

На Западе, где для украинцев и украинок много лет формировались смыслы жизни (ложные от начала и до конца), в продвижении концепции отмены мужчин и одновременного обесценивания женщин преуспели. Там о невозможности нормальных (гетеросексуальных) отношений говорят из всех утюгов. Особенно отличился британский Vogue , безапелляционно заявивший, что "мужчина в жизни женщины и наличие с ним любовных отношений тормозит женское же саморазвитие", а еще "ведет женщину" в тупик, "ставит на ней крест" как на мыслящей персоне. И вообще, мужчина, такой обременительный, нагрузочный и поэтому абсолютно ненужный, должен быть выкинут вон без сожалений, воспоминаний, без печали. Давай, мужчина, до свидания!

Индивидуализм, доведенный тамошней пропагандой до абсолюта, не предполагает даже малейшего несогласия с тезисом, в котором только очень неискушенные люди не разглядят проповедь настоящей, беспримесной ненависти. Не предполагает он и знания цифр, которые свидетельствуют о прямо противоположном. Мужчины в три с лишним раза чаще совершают самоубийства — из-за сложностей в личной жизни. Риск тяжелых заболеваний (и вновь по той же причине) — онкологических, сердечно-сосудистых и прочей "хроники" — у них тоже кратно выше, чем у женщин. Мужчин убивают — не потому, что они "связались с плохой компанией", а потому, что в их судьбе наступает час и момент истины, когда они должны защитить женщин. Тех самых, что британский Vogue призывает отказаться от любимых, от парней, от мужей, от отцов своих детей, уже состоявшихся или пока потенциальных.

Таких — настоящих, трепетных, теплых и нежных — мужчин, естественно, нужно заменить. На разнообразных элгэбэтэшников* и элгэбэтэшниц*, которые уже насовали себе хлама в штаны и отрастили "гормональную" бороду, чтобы предстать как "новые, прекрасные и безопасные" для гетеросексуальных женщин "мужчины". Городскими сумасшедшими западная либеральная общественность предлагает заменить тех, кто был и (или) остается женщинам дорог. И ими любим.

Украина, толерантная до последних едва живых молекул эстрогена и тестостерона, отказавшись от отношенческой нормы, как исторической (с Россией), так и физиологической (женщин с мужчинами), получила экономический коллапс, политическое фиаско, миллионные жертвы и социальный концлагерь.

Отмена мужчин и мужского начала в политике привела оставшиеся от Незалежной территории к коррупции, уровень которой превзойти решительно невозможно. Отмена мужчин как защиты и опоры общества привела Запад, что плотно курирует Украину, к отмене самих женщин.

Он, решив объявить нам войну, потерпел безоговорочное поражение, о котором сегодня не говорит только ленивый. Его субподрядчик Незалежная рушится вместе с покровителем: природа и история не прощают ни экспериментов над собой, ни забвения фундаментальных ценностей.