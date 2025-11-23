Рейтинг@Mail.ru
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине
13:24 23.11.2025 (обновлено: 14:43 23.11.2025)
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине
в мире
сша
россия
украина
рустем умеров
стив уиткофф
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире, сша, россия, украина, рустем умеров, стив уиткофф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, запорожская аэс
В мире, США, Россия, Украина, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Запорожская АЭС
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине

WP: США включили в план по Украине пункт об амнистии для Зеленского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Издание Washington Post со ссылкой на поступившую в его распоряжение копию европейского предложения по украинскому урегулированию раскрыло делали, относительно которых Старый свет намерен поспорить с предложениями США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. В субботу немецкий журнал Spiegel сообщал, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план и уже направили его в Вашингтон.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
21 ноября, 07:41
Как пишет Washington Post, страны Европы не хотят вводить ограничения на численность ВСУ, которые были предложены Вашингтоном. При этом, по информации источников издания, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами заявил, что Украина, возможно, согласится ограничить численность своей армии. Кроме того, согласно источникам, Умеров тогда также сообщил, что Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по вопросу территорий.
Из сообщения американского издания также следует, что европейцы хотят оспорить предложения Вашингтона по Запорожской АЭС.
Кроме того, по данным газеты, пункт о послевоенной амнистии, попавший в план США, был добавлен туда по просьбе Киева, чтобы заверить Зеленского и членов украинского правительства в том, что им не грозит уголовное преследование в случае разрастания текущего коррупционного скандала.
Washington Post пишет, что по итогам воскресных переговоров представителей Европы и США в Женеве Уиткофф может передать российской стороне данные о том, в чем было достигнуто согласие.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: лидеры ЕС могут поехать в США для влияния на позицию Трампа
13:11
 
