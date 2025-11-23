Рейтинг@Mail.ru
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве
Москва
 
16:37 23.11.2025
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве
Выставка исторических предметов газовиков открылась в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Москва
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве

В Москве открылась выставка исторических предметов газовиков

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выставка исторических предметов газовиков открылась в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ открылась выставка исторических экспонатов из фондов музея истории газового хозяйства столицы. Она посвящена 160-летию со дня основания городской газораспределительной сети. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 12 января 2026 года посетители смогут увидеть оригинальные предметы, которыми пользовались московские газовики в XIX и XX веках, среди экспонатов - чеканки, конопатки, расчеканки, смоляной канат для герметизации чугунных газопроводов, кирпич с клеймом с территории московского газового завода, а также течеискатель, сигнализатор метана и напорометр.
Вид на Москву с Воробьевых гор - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными
23 ноября, 16:30
 
Москва
 
 
