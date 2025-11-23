https://ria.ru/20251123/vystavka-2057767383.html
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве
Выставка исторических предметов газовиков открылась в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-23T16:37:00+03:00
2025-11-23T16:37:00+03:00
2025-11-26T16:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057766150_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8ee03c31d3990c641e94bac40ab4bec7.jpg
https://ria.ru/20251123/moskva-2057763684.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057766150_124:0:1547:1067_1920x0_80_0_0_417f35dd6e0994dfa03686b09c344e2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве
В Москве открылась выставка исторических предметов газовиков
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выставка исторических предметов газовиков открылась в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ открылась выставка исторических экспонатов из фондов музея истории газового хозяйства столицы. Она посвящена 160-летию со дня основания городской газораспределительной сети. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 12 января 2026 года посетители смогут увидеть оригинальные предметы, которыми пользовались московские газовики в XIX и XX веках, среди экспонатов - чеканки, конопатки, расчеканки, смоляной канат для герметизации чугунных газопроводов, кирпич с клеймом с территории московского газового завода, а также течеискатель, сигнализатор метана и напорометр.