Выставка исторических предметов газовиков открылась в Москве

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выставка исторических предметов газовиков открылась в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

