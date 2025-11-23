Рейтинг@Mail.ru
14:38 23.11.2025
В ЦИК предупредили о проблеме дипфейков на грядущих выборах
россия, наталья бударина, госдума рф, общество
Россия, Наталья Бударина, Госдума РФ, Общество
В ЦИК предупредили о проблеме дипфейков на грядущих выборах

ЦИК: дипфейки в полной мере проявятся в период избирательной кампании 2026 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дипфейки в полной мере проявятся в период избирательной кампании в единый день голосования 2026 года, считает секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина.
"Все мы понимаем, что против России ведется настоящая информационная война. Мы это видим каждые выборы: бесчисленные DDos-атаки, бюрократический терроризм, когда комиссию забрасывают однотипными обращениями о том, что якобы какие-то нарушения, финансовый терроризм, когда по копейке перечисляют в избирательные фонды, фейки хорошо известные, дипфейки проявляются. Дипфейки, я думаю, конечно, в полной мере проявятся в период избирательной кампании в следующем году", - сказала она в ходе пленарной сессии Всероссийского конгресса наблюдателей.
Бударина отметила, что в связи с этим крайне важно заранее подготовиться к угрозам и с опережением действовать на их нейтрализацию. Кроме того, она подчеркнула, что с этой задачей ЦИК и сообщество наблюдателей обязательно справится.
"Я уверена, что у нас настолько профессиональное, опытное сообщество наблюдателей, которое может доносить до наших избирателей объективную и правдивую информацию о том, что происходит на избирательных участках", - добавила секретарь ЦИК России.
Ранее в ЦИК сообщали, что выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов законодательных собраний 39 регионов запланированы в единый день голосования, который пройдет 20 сентября 2026 года.
Мужчина работает за ноутбуком
Названы фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников
10 ноября, 11:53
 
