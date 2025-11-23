В ЦИК предупредили о проблеме дипфейков на грядущих выборах

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дипфейки в полной мере проявятся в период избирательной кампании в единый день голосования 2026 года, считает секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина.

"Я уверена, что у нас настолько профессиональное, опытное сообщество наблюдателей, которое может доносить до наших избирателей объективную и правдивую информацию о том, что происходит на избирательных участках", - добавила секретарь ЦИК России.