Вучич обсудил с конгрессменами США санкции против NIS - РИА Новости, 23.11.2025
15:38 23.11.2025
Вучич обсудил с конгрессменами США санкции против NIS
Вучич обсудил с конгрессменами США санкции против NIS
в мире, сербия, сша, вашингтон (штат), александр вучич, марко джурич, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Вашингтон (штат), Александр Вучич, Марко Джурич, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
Вучич обсудил с конгрессменами США санкции против NIS

Вучич обсудил с конгрессменами США санкции против Нефтяной индустрии Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом в воскресенье обсудил развитие сотрудничества официального Белграда и Вашингтона и санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
"С конгрессменами Тернером и Норкроссом (говорили - ред.) о двусторонних отношениях, европейском пути Сербии и всех актуальных региональных и глобальных вопросах. В содержательном открытом разговоре, мы высказали готовность дополнительно укреплять связи и всеобъемлющее сотрудничество Сербии и США, как и продолжить диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Вучич в Instagram*.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич
20 ноября, 14:44
Сербский президент накануне посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.
"Когда речь шла об энергетике, я отметил, что для Сербии очень важен вопрос NIS и сохранение энергетической безопасности нашей страны, и выразил уверенность, что этот вопрос вскоре будет решен", - подчеркнул Вучич.
Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
Глава МИД Сербии Марко Джурич, в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном.
Президент Сербии Александр Вучич объявил 11 января, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
*принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин
17 ноября, 18:21
 
В миреСербияСШАВашингтон (штат)Александр ВучичМарко ДжуричНефтяная индустрия СербииСанкции в отношении России
 
 
