Вучич обсудил с конгрессменами США санкции против NIS

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом в воскресенье обсудил развитие сотрудничества официального Белграда и Вашингтона и санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

"С конгрессменами Тернером и Норкроссом (говорили - ред.) о двусторонних отношениях, европейском пути Сербии и всех актуальных региональных и глобальных вопросах. В содержательном открытом разговоре, мы высказали готовность дополнительно укреплять связи и всеобъемлющее сотрудничество Сербии и США , как и продолжить диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Вучич в Instagram*.

Сербский президент накануне посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской " Нефтяной индустрии Сербии ", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.

"Когда речь шла об энергетике, я отметил, что для Сербии очень важен вопрос NIS и сохранение энергетической безопасности нашей страны, и выразил уверенность, что этот вопрос вскоре будет решен", - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.

Глава МИД Сербии Марко Джурич , в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном

Президент Сербии Александр Вучич объявил 11 января, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.