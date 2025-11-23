https://ria.ru/20251123/vsu-2056995921.html
В 95-й бригаде ВСУ осталось всего десять штурмовиков
Всего 10 штурмовиков остались в 95-й бригаде ВСУ, численность которой составляла четыре тысячи человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Всего 10 штурмовиков остались в 95-й бригаде ВСУ, численность которой составляла четыре тысячи человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни ""Null Spes Hosti" ("Нет надежды для врага"). Такую "награду" с недавних пор получают те, кто участвовал в штурмовых действиях. При этом награждены были всего 10 боевиков бригады", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бригада сейчас находится на восстановлении боеспособности после ожесточенных боев. Общая ее численность составляла четыре тысячи военнослужащих.
"Где остальные участники "мясных штурмов"? Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра "10" выглядит очень печально", - сказал представитель силовых структур.