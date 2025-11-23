Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 23.11.2025 (обновлено: 14:49 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/vsu-2056927469.html
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета - РИА Новости, 23.11.2025
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:41:00+03:00
2025-11-23T14:49:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056926444_0:330:960:870_1920x0_80_0_0_b9203e7f9ca15e3653f8a3a87e3854d1.jpg
https://ria.ru/20251123/pvo-2056920136.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056926444_0:240:960:960_1920x0_80_0_0_3908e129f1464e2300ca1928619ae51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета

В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ в Белгородской области. 23 ноября 2025
Последствия удара ВСУ в Белгородской области. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ в Белгородской области. 23 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ атаковали три муниципалитета нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших. В посёлке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому - повреждены фасад и остекление. Кроме того, посечены окна, фасад социального объекта и два автомобиля. В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки дрона повреждена кровля в одном из помещений сельхозпредприятия", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в селе Луговка после сброса взрывного устройства с беспилотника получили повреждения два автомобиля, а в хуторе Рябики Валуйского округа от удара FPV-дрона в частном доме загорелась кровля - возгорание ликвидировано
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Российская ПВО сбила десять БПЛА
13:53
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала