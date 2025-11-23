https://ria.ru/20251123/vsu-2056927469.html
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:41:00+03:00
2025-11-23T14:41:00+03:00
2025-11-23T14:49:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета
